Vi ricordate la Tata Francesca? Colpita dalla gravissima malattia, le sue condizioni

Se sei nato prima degli anni ’90 ti ricorderai sicuramente di Tata Francesca. Che fine ha fatto la protagonista? Recentemente ha combattuto contro una malattia

Vi ricordate Tata Francesca? È stata un vero e proprio cult degli anni ’90 la serie de La Tata, la serie statunitense che narrava le vicende di una bella baby sitter, Francesca Cacace, che nella versione italiana era originaria della Ciociaria, mentre nell’originale era un’immigrata della Polonia, chiamata Fran Fine. La serie, interpretata da Fran Drescher, fu un vero e proprio successo.

Trasmessa in Italia dal 1995, raccontava la vita di Maxwell Sheffield, un ricco impresario teatrale, e della giovane tata Francesca Cacace, una bella donna dai vestiti eccentrici e la sua risata sguaiata che ha letteralmente contagiato il pubblico. “La Tata” ha avuto infatti un enorme successo in tutto il mondo grazie al talento di tutti gli attori, dai tre figli di Maxwell – Maggie, Brighton, e Grace – fino al maggiordomo Niles, che è sempre stato in conflitto con la socia di Sheffield, C.C. Babcock (con cui alla fine si innamora).

Che fine ha fatto Tata Francesca? Ha avuto una grave malattia

Nonostante siano passati più di vent’anni dalla fine dello show, il pubblico continua ad apprezzare Fran Drescher e a dimostrarle il proprio affetto. Nel corso degli anni, l’attrice ha dovuto affrontare numerose sfide, tra cui il divorzio e una diagnosi di tumore all’utero. Nel 2020, durante il lockdown dovuto al Covid-19, l’intero cast si è riunito in una videochiamata per riproporre i dialoghi dell’episodio pilota della serie di successo.