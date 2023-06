Abbronzatura intensa: ecco come ottenerla, sarai stupenda questa estate

Vuoi ottenere un’abbronzatura intensa? Ecco cosa devi fare: quest’estate sarai stupenda sulla spiaggia e tutti ti ammireranno!

L’estate è ormai vicina e sempre più persone stanno già pensando a come trascorrere le proprie vacanze estive. C’è chi ha già prenotato la propria meta, chi ha deciso di aspettare qualche occasione low cost e chi invece preferisce godersi la calma della propria città, restando a casa. Le alte temperature che ormai da un po’ di tempo ci accompagnano in questi mesi, ci permettono di recarci al mare, approfittando del sole e del clima perfetto per abbronzarci.

Ebbene, noi quest’oggi vogliamo darvi alcuni piccoli consigli su come ottenere, e mantenere, un’abbronzatura intensa. Sicuramente se li seguirete nei minimi dettagli, riuscirete ad essere meravigliosi sulla spiaggia, ammirati da tutti. Vediamoli insieme.

Per ottenere un’abbronzatura intensa devi seguire questi consigli: sarai perfetta sulla spiaggia!

Ottenere un’abbronzatura perfetta, una volta che ci si è recati al mare, è il sogno di ogni persona. Avere la pelle ambrata, senza bisogno di mettere il fondotinta sul viso per coprire le imperfezioni, ‘colorarsi’ così tanto da essere meravigliosa con gli abiti chiari indossati, è ciò che più sogniamo per ogni estate che arriva (vedi anche ciò che riguarda le creme autoabbronzanti e la loro efficacia). Ma come si può ottenere un’abbronzatura intensa e perfetta?

Ecco alcuni piccoli consigli che dobbiamo assolutamente seguire:

Alimentazione. Il primo passo, per ottenere un’abbronzatura da favola, parte dall’alimentazione. Questa deve essere basata sull’assunzione di alimenti con tanta vitamina C e soprattutto di colore ‘arancione-rosso’, quindi carote, melone, arancia, pomodori e così via. Tutti questi alimenti contengono la betacarotene che aumenta la produzione di melanina, consentendo alla nostra pelle di attirare maggiormente i raggi del sole ed abbronzarsi.