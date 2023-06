Al mare con i bambini? Ecco cosa deve sempre esserci altrimenti saranno guai (e pianti!)

La bella stagione è dietro l’angolo e con lei anche le giornate al mare. Ma sai cosa ci deve essere nella borsa per il mare? Ti aiutiamo noi!

L’estate sta arrivando piano piano in tutta Italia. Ecco quindi che già pensiamo alle vacanze estive al mare. C’è chi le ha già prenotate e sta facendo il conto alla rovescia. Oppure chi abita al mare e a breve inizierà a passare le giornate sulla spiaggia.

Ma se abbiamo dei figli cosa è assolutamente necessario mettere nella borsa del mare? Ci sono alcune cose che ti possono rendere la giornata assolutamente piacevole. In questo modo eviterai pianti e momenti di panico! Andiamo a vedere cosa non deve mai mancare.

Borsa per il mare: questo è il necessario!

Oggi vi vogliamo aiutare a passare una bellissima giornata al mare, portando con voi tutti quello che vi occorre. Ovviamente vi consigliamo di avere una borsa bella grandina in modo da poter portare l’occorrente in una sola borsa. Sarà più comodo trasportare tutto. Controlliamo sempre i manici che siano belli robusti e che non ci fanno male sula spalla.

E’ possibile scegliere anche uno zaino che abbiamo in casa, magari grandino e con degli scompartimenti divisi, così tutto sarà sempre in ordine. Ma iniziamo con i consigli su cosa portare assolutamente per trascorrere una giornata in tranquillità al mare, anche con i più piccoli.

Crema solare e doposole

Loro non vanno assolutamente mai e poi mai dimenticati. Non è assolutamente sufficiente far rimanere i piccoli sotto l’ombrellone. Il sole arriva anche lì. Mi raccomando la protezione solare deve essere sempre a schermo totale e studiata per i bambini. Ci sono moltissime marche, in questo caso scegliete voi. Ricordiamoci anche il doposole. Il motivo? Dopo il bagnetto mettiamola sempre.

Cappellino e occhiali

Anche loro sono un dettaglio importantissimo. Possiamo scegliere anche per comodità una bandana. Dipende sempre dall’età del piccolo. L’importante è che la testa sia riparata dal sole. Stesso discorso per gli occhi.

Braccioli o salvagente

Sono assolutamente indispensabili se non sanno nuotare per poter passare insieme dei momenti divertenti dentro l’acqua. Se sono molto piccoli non è detto che amino l’acqua, è sempre soggettivo. Ma portarli da sgonfi e poi gonfiarli in spiaggia non costa nulla. Meglio averli sempre in base al peso e all’età. Fate attenzione quando gli acquistate.

Asciugamano o accappatoio da bambino

Sono necessari dopo il bagnetto, tanto si metteranno nuovamente a terra a giocare con la sabbia ma almeno schermano un po’ il sole e si asciugano. Noi vi consiglia assolutamente quelli a poncho con il cappuccio. Sono perfetti e poi hanno anche il loro personaggio preferito. Cosa chiedere di meglio!

Acqua e spuntino

Non possono mai e poi mai mancare! Sia per i grandi che per i piccoli, ovviamente non esagerate. Diciamo che un paio di bottigliette e qualche frutto o cracker per i più grandi vanno bene. Basta la borsa frigo del lavoro. Non avete i ghiaccioli? Niente panico riempite una bottiglietta di acqua e fatela congelare lei vi aiuterà a tenere tutto in fresco. Ovviamente mettete anche un tè o un succo di frutta se vi piace.

Paletta e secchiello

Loro non possono assolutamente mancare, dopo il bagno in mare è l’attrazione principale della spiaggia. Inserite tutti i giochi che avete ma nel sacco a rete. In questo modo non porterete tutta la sabbia in macchina!

Pannolino, salviette, fazzoletti e vestitini

Portiamo tutto l’occorrente per un cambio completo. Usciranno dal mare completamente puliti, o almeno in teoria. Ma dato che spesso si sporcano è sempre bene avere tutto con se! Sono cose talmente leggere che non pensano!

Siamo certi che con queste piccole accortezze la giornata al mare sarà sicuramente un po’ faticosa ma vi divertirete tutti, ne siamo assolutamente certi! Godetevi questi momenti tutti insieme per ricaricare le batterie.