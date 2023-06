Il correttore rosa per dare nuova luce al viso diventa virale: scopri perché e come si usa

Il trend del momento è di sicuro l’utilizzo di uno specifico colore di correttore: ecco che impazza quello rosa, scopri come usarlo.

Il correttore è un prodotto cosmetico utilizzato per coprire o correggere le imperfezioni della pelle, come occhiaie, macchie, rossori o acne. Solitamente si tratta di una crema o un stick dalla consistenza più densa rispetto al fondotinta. Esso viene applicato localmente sulle aree specifiche che richiedono correzione e quindi una maggiore attenzione.

Vien sa sé che le discromie da coprire possano essere piatte o rialzate (come nel caso di un poro dilatato, di un brufolo) e di colore diverso. Ad esempio, per le occhiaie che possono essere rosse, nere, grigie, verdi, viola. Insomma, fondamentale trovare un correttore che possa assolvere al meglio al suo compito. Che si occupi, quindi, di coprire e minimizzare i colori contrastanti con il naturale fondo del viso.

Si tratta, quindi, di un prodotto molto importante che armonizza i colori del viso senza impastare eccessivamente e creare ulteriori discromie. Il correttore rosa è l’ultimo must have in fatto di beauty make-up.

Il correttore rosa conferisce un aspetto sano e naturale alla pelle che appare migliorata

Sembrerebbe donare a tutte le tipologie di pelle (se si sceglie quello dalla consistenza giusta, pertanto cremoso e idratante per le pelli secche e più astringente e compatto per le grasse) e per tutte le tonalità calde o fredde, autunno o primavera, estate o inverno, “armocromaticamente” parlando.

Il correttore rosa è un prodotto cosmetico utilizzato per correggere e neutralizzare le discromie o le imperfezioni del viso, in particolare quelle con una tonalità bluastra o violacea, tale tipologia di correttore, grazie alla sua tonalità rosa o salmone, aiuterebbe a neutralizzare i toni freddi sulla pelle.

Un prodotto efficace perché rosa. Questo colore è opposto al blu nel cerchio cromatico, applicando un correttore rosa sulle occhiaie si crea proprio un effetto di neutralizzazione del colore, rendendole meno evidenti.

Se si hanno delle macchie solari, che generalmente tendono ad essere di una tipologia di tonalità bluastra o violacea, il correttore rosa sembra davvero fare la differenza.

Ovviamente, alla stregua di tutti i prodotti colorati, è importante scegliere una tonalità di correttore rosa adatta. Bisogna rispettare il proprio tono di pelle per ottenere il miglior risultato. Non a tutti va bene lo stesso prodotto tanto è vero che è consigliabile provare diversi prodotti o consultare un esperto di trucco per trovare la tonalità più adatta alle proprie esigenze.