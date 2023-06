Il parrucchiere preferito dai royal svela il segreto dei boccoli di Kate, ora puoi farli anche tu

La Duchessa di Cambridge non sbaglia un colpo in materia di stile e fa impazzire tutti con la sua chioma perfetta.

Kate Middleton, la Duchessa di Cambridge, è nota per il suo stile di capelli elegante e sofisticato. Il suo look capelli – sempre perfetto – è spesso caratterizzato da una chioma semi-liscia, voluminosa e ben curata caratterizzata da boccoli particolarissimi.

Eleganza e charme di certo non mancano alla reale inglese, che mostra disinvoltura nel suo stile ormai diventato seguitissimo da donne di tutto il mondo. No è semplice imitare la sua eleganza, un innato fascino e portamento che sembra rendere oro tutto ciò che la duchessa tocca. Eppure alcuni segreti di bellezza possono aiutarci a raggiungere il suo stile inconfondibile.

I boccoli di Kate: miraggio o realtà? Ecco i segreti per riprodurli a casa

Innanzitutto, i capelli della Duchessa di Cambridge sono caratterizzati da lunghezza media o leggermente più lunghi, con un taglio scalato delicato per creare movimento e volume. Linearità e pulizia non lasciano spazio a punte sfibrate e capelli in disordine o crespi. Molo farebbe anche il colore dei capelli.

Kate Middleton ha una base di capelli castani naturali, che spesso sfoggia in tonalità calde e ricche, tendenti al miele. Di solito non predilige contrasti troppo forti, preferendo tonalità castane più scure o cioccolato con fili che tendono all’oro.

La Middleton è nota per il suo stile voluminoso. I suoi capelli sono spesso caratterizzati da un aspetto pieno e lussuoso, con un volume sano e naturale. Ciò può essere ottenuto attraverso l’uso di prodotti per capelli volumizzanti e tecniche di styling che donano corpo e movimento alla chioma. E non mancano i boccoli.

Capelli senza tempo che sembrano non subire gli agenti atmosferici, soprattutto l’umidità, e l’invecchiamento. Kate passa al phon, subito dopo aver fatto lo shampoo. Ovviamente proteggendo la chioma con prodotti che possano prevenire i danni provocati da eccessive temperature.

Avendo capelli corposi e doppi utilizza prodotti idratanti e lucidanti che possano contenere volume e crespo. Ovviamente per chi avesse i capelli sottili e piatti e volesse comunque lo stile della Duchessa potrebbe optare per prodotti in mousse o in spray che sollevano le radici poiché dall’effetto volumizzante.

L’asciugatura deve essere fatta per sezioni e aiutandosi con una spazzola tonda dalle dimensioni importanti. Ogni sezione lavorata con il phon e spazzola dovrà essere contenuta in un bigodino. Dopo aver lavorato tutte le ciocche, bisogna aspettare si raffreddino i capelli per poter rimuovere delicatamente i bigodini.

L’ultimo step prevede di smuovere i capelli e applicare n siero lucidante e sigillante. Per chi avesse meno dimestichezza con spazzola e phon, si potrebbe optare per una spazzola di ultima generazione che asciuga e modella la chioma contemporaneamente.