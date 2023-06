Il trucco delle sarte per accorciare i pantaloni senza macchina da cucire

Vuoi mettere assolutamente il pantalone nuovo ma non hai modo di far accorciare i pantaloni? Ecco il trucco che ti salva la serata!

Capita molto spesso che dopo un bel giro di shopping abbiamo voglia di indossare il nuovo acquisto. Spesso però vanno accorciati in base alla nostra altezza. Sono pochissime le donne che comprano e non modificano questo dettaglio.

Magari possiamo mettere le scarpe con i tacchi, ma in alcuni casi non basta. Ecco quindi che veniamo in vostro aiuto con un trucco incredibile per accorciare i pantaloni in men che non si dica. Siete curiosi di sapere in che modo?

Accorcia i pantaloni in un lampo: ti sveliamo un segreto

Il pantalone che tanto ti piace è troppo lungo e questo ti fa arrabbiare? Non serve! Anche se non hai a casa una macchina da cucire o non hai una particolare manualità noi oggi ti sveliamo un trucco, o meglio due, che ti salveranno la serata. Non serve chiedere aiuto a nessuno sono due idee incredibilmente semplici ma utili. In questo modo tu avrai messo i pantaloni che tanto amavi e non rovinerai la parte finale o non rischierai di cadere a terra sul più bello della serata.

Sai che non ci occorre nemmeno l’ago? Sei super curiosa vero? Iniziamo con il primo metodo. Ci serviranno delle spille da balia. In casa ci sono sempre. Sono un metodo super veloce per accoricare i nostri pantaloni, ovviamente in modo temporaneo. Ma in che modo le mettiamo?

Svoltiamo il tessuto verso l’interno della gamba e fissiamo l’orlo con le spille. Normalmente ne occorrono solamente due per gamba. Se sono molto piccole aumentiamo il loro numero. Si noteranno pochissimo e terranno perfettamente il nostro pantalone, anche se di jeans.

Altro metodo super funzionale è quello del biadesivo termosaldante. Ma dove si trova? Nelle mercerie molto fornite oppure sul web ovviamente! In questo caso abbiamo bisogno di alcuni oggetti, ovvero:

Biadesivo termosaldante

Forbici

Spilli

Ferro da stiro

In questo caso ci serve la misura corretta del’0rlo per evitare di fare guai! Quindi pieghiamo sempre verso l’interno all’altezza che si serve e fermiamo con gli spilli. In questo caso ci occorre qualcuno per controllare che l’altezza sia precisa. Stiriamo per bene dove abbiamo fatto la piega, in questo modo resta il segno e possiamo rimuovere gli spilli. Inseriamo il biadesivo termosaldante nella piega e passiamo nuovamente il ferro con molta attenzione.

Ecco che il nostro orlo è fatto. Noi vi consigliamo di inserire un pezzettino per volta. In questo modo saremo più sicuri del risultato. Potrebbe essere necessario passare nuovamente il ferro sulla piega tirando un pochino il tessuto. Ovviamente leggete sempre con attenzione le istruzioni riportate sulla confezione! Adesso non vi resta che scegliere il trucco che più vi sembra congeniale.