Una tazza di questo prodotto farà durare la tua lavastoviglie altri 10 anni: ti spiego come fare

Utilizzando questo prodotto allungherete e anche di tantissimo tempo la durata della vostra lavastoviglie. Ecco cosa devi sapere.

Gli elettrodomestici spesso sembrano delle vere e proprie persone. Ti sono sempre vicino, certe volte anche troppo. Ormai ti abitui a tenerle attorno, le tratti bene e cerchi di fare di tutto per tenerle soddisfatte e felici. E proprio come tante persone, purtroppo, ti abbandonano proprio nel momento del bisogno, quando più avresti bisogno del loro aiuto. Con quei codici di errore e malfunzionamenti che rovinano la giornata.

E non solo la giornata, ma anche i vostri piani per il futuro, con una ingente spesa che si presenta improvvisamente. Ed ecco che serve chiamare il tecnico, pagare la chiamata, il pezzo e sperare che l’operazione possa allungare di qualche altro mese la vita dell’oggetto in questione. Altrimenti diventi necessario comprare e anche subito un nuovo modello se non si vuole rimane senza un pezzo importante della nostra casa.

E finché si parla di un impianto stereo o di un ventilatore, si può sopravvivere. Ma se parliamo di un frigorifero o un condizionatore, ecco che la cosa diventa molto più esosa e molto più difficile da gestire. Da questo punto di vista diventa quindi fondamentale fare manutenzione all’elettrodomestico in questione, assicurandoci che possa così vivere il più a lungo possibile.

Allunga la vita della lavastoviglie con una ciotolina: il trucco

Oggi vi diamo un suggerimento fondamentale proprio se avete a che fare con uno di quegli elettrodomestici importanti che sono importantissimi per la quotidianità di ogni famiglia. Parliamo della lavastoviglie, un alleato decisivo dopo ogni pranzo o cena. Ma come fare in modo che resti con noi il più a lungo possibile?

Dovendo pulire piatti, pentole e posate dallo sporco, utilizzando sostanze chimiche aggressive, movimenti potenti e temperature alte, ecco che la lavastoviglie è anche uno di quei prodotti che tende a guastarsi in tempi relativamente brevi, soprattutto se non viene trattata con grande attenzione e non c’è una manutenzione assolutamente continua e chirurgica.

Il trucco che vogliamo darvi per allungare la vita della vostra lavastoviglie è tanto semplice quanto efficace, e potrebbe arrivare ad aumentare la durate del vostro elettrodomestico anche di dici anni. Si tratta di un modo per pulire tutti i condotti e le zone che non vedi, impedendo la formazione del calcare, che accorcia e anche parecchio la vita dell’elettrodomestico.

Vi basterà prendere dell’aceto bianco e riempirci una ciotolina. Quindi metterla con cura nel cestello della lavastoviglie, assicurandovi che non cada, e far partire il ciclo. Il calore e il vapore sprigionato durante il lavaggio permetteranno alla sostanza di andare ovunque nel corpo e nei collegamenti della lavastoviglie, purificandola e sbloccandola. Un modo veloce, economico e poco invasivo per fare manutenzione.