Bucato neonati: tutto quello che devi sapere prima di lavare i vestiti del tuo bimbo

Come lavare il bucato dei neonati? Non preoccuparti, con queste semplici regole non avrai più dubbi. Ecco come fare e cosa serve.

Se ti stai ancora chiedendo quale sia il metodo migliore per lavare i vestiti del tuo bebè, non preoccuparti, ti trovi nel posto giusto. Oggi infatti scoprirai tutti i segreti per fare il bucato dei neonati nel modo corretto. Si tratta di semplici regole che ti porteranno via solo qualche minuto. Curiosa di scoprire i dettagli? Vediamoli insieme.

Sappiamo tutte quanto i neonati siano delicati, ecco perché necessitano di maggiori cure e attenzioni. D’altronde la loro pelle non può entrare a contatto con detersivi aggressivi che potrebbero causare dermatiti e allergie. Ma quando dovete lavare i loro vestitini come vi comportate?

Esistono alcune semplici regole che non solo ti aiuteranno a eliminare ogni tipo di preoccupazione ma eviteranno anche di inquinare maggiormente l’ambiente. Per questo motivo oggi abbiamo pensato di svelarvi i metodi migliori per effettuare il bucato dei vostri bebè in modo sicuro e semplice.

Bucato dei neonati: come farlo in modo sicuro e semplice

Lavare bene i vestitini dei neonati è una delle preoccupazioni che più attanaglia i pensieri delle neo mamme. Come sicuramente saprete il bucato dei bebè richiede una maggior cura proprio a partire dai detersivi. Anche chi è in attesa a breve dovrà iniziare a preparare il corredino da portare in ospedale, anche in questo caso è fondamentale lavare tutti i vestitini appena comprati o regalati.

Infatti tutti i capi vanno prima lavati e poi igienizzati, cercate di farlo appena li avete acquistati così da averli pronti per l’uso. Oggi vi sveliamo un metodo per preparare una soluzione per il lavaggio dei vestitini in modo del tutto naturale. Quindi non avrete bisogno della lavatrice e nemmeno dei detersivi. Questo metodo è davvero semplicissimo: vi basterà lasciarli in ammollo per un paio d’ore in una bacinella con all’interno sapone di Marsiglia a scaglie e un paio di cucchiai di sale grosso. Se invece avete notato la presenza di qualche macchia potete pensare di usare anche il sapone. Infine strofinate per bene e poi risciacquate.