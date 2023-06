Chi sono le donne più ricche sotto i 40 anni: la lista che lascia tutti senza parole

Alcune di queste ti stupiranno, l’Italia è quarta con 16 imprenditrici nella classifica Forbes

Forbes è una rinomata rivista statunitense che si occupa di economia, finanza, imprenditoria e argomenti correlati. Ogni anno, Forbes pubblica diverse classifiche che analizzano e valutano le persone più ricche, le aziende più grandi, i professionisti di successo e altre categorie rilevanti nel mondo degli affari.

Questa volta tocca alle donne che stimano i patrimoni più alti e che appartengono a mondi completamente diversi tra loro, un vero e proprio giro di affari tutto al femminile. Ambiziose, portano avanti il proprio business con disinvoltura e sacrificio. La classifica delle più ricche su Forbes del 2023 vede sul podio ben 16 imprenditrici italiane.

Ecco chi è la donna più ricca al mondo secondo Forbes

Secondo le stime, sarebbe Massimiliana Landini Aleotti con 6,7 miliardi di dollari ad essere la donna più ricca di Italia, grazie all’eredità del defunto marito legato a Menarini, colosso farmaceutico. Con 5,4 miliardi di dollari si posiziona in Italia Miuccia Prada creativa ed originale e legata indissolubilmente – come il cognome suggerisce – all’omonima maison.

Con 7 miliardi di dollari divisi in due si aggiudicano la medaglia di bronzo moglie e figlie del defunto Del Vecchio, imprenditore e presidente di Luxottica, ovvero Nicoletta Zampillo, Marisa Del Vecchio e Paola Del Vecchio. Alessandra Garavoglia che dirige il gruppo Campari si aggiudica il quarto posto con 3,4 miliardi.

Con ben 74,8 miliardi di dollari è per la seconda volta l’erede dell’impero L’Oréal, Françoise Bettencourt Meyers la donna più ricca al mondo. La francese 68enne sbaraglia la concorrenza.

Al secondo posto la statunitense legata a Walmart, Alice Walton, con 65,3 miliardi di dollari. Passiamo alla terza, con fonte di ricchezza Amazon, è MacKenzie Scott, con 43,6 miliardi di dollari.

Di sicuro Kylie Jenner 166.5 milioni di dollari Kylie Jenner, nota anche come Kylie Kristen Jenner, è un’imprenditrice e personalità televisiva americana. È diventata famosa per la sua partecipazione nel reality show “Keeping Up with the Kardashians”, che segue la vita della sua famiglia. E ancora la cantante Katy Perry con $83 milioni, Kim Kardashian West con $67 milioni.

Anche la cantante Beyoncé Knowles con $60 milioni si posiziona bene. Così come la collega Lady Gaga e i suoi $50 milioni. Ancora Jennifer Lopez con un patrimonio stimato di $47 milioni. Sofía Vergara vanta un patrimonio di $42,5 milioni e ancora la cantante e imprenditrice moda e beauty Rihanna con $37,5 milioni.