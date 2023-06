Donne, ecco il test per voi: l’abito lo scegliete lungo o a fiori? La risposta vi svela chi siete davvero nell’anima

Vuoi conoscere qualcosa che non conosci di te stessa? Rispondi in modo istintivo alla domanda del nostro test e rimarrai senza parole!

Tutte noi abbiamo la giornata sempre piena da mille impegni. C’è da sistemare la casa, il lavoro, i figli e quant’altro ma è assolutamente giusto prenderci qualche momento durante il giorno per ricaricare le batterie. Altrimenti non riusciamo a portare a termine tutto, non siete d’accordo?

Ecco quindi che vi diciamo di prendervi qualche minuto e giocare al nostro divertente e simpatico test per staccare la spina. Cosa dovete fare? Niente di più semplice! Scegliete in modo istintivo quale abito vi attrae maggiormente e scoprite qualcosa su di voi!

Test: quale abito preferisci? Ecco chi sei

Con questo divertente passatempo possiamo scoprire che cosa vuole dire il nostro subconscio quando facciamo una semplice scelta nel nostro abbigliamento. Forse scopriremo qualcosa che immaginavamo oppure no! Ma senza pensare indica quale abito metteresti per un ipotetico primo appuntamento. Quello che ti fa sentire bene con te stessa e scopri cosa rivela di te.

Hai scelto l’abito nero? Ovviamente è il colore dell’eleganza e del minimalismo. Sei una donna molto sensuale ma allo stesso tempo non vuoi apparire per forza. Le gambe sono in bella mostra ma senza esagerare. La tua figura è risaltata al massimo! Nella vita non ami mai gli eccessi. Perdere il controllo non fa proprio parte di te.

Sei un donna molto forte, sai sempre quello che vuoi in tanti ambiti, dal lavorativo a quello personale. Ovviamente non è semplicissimo avere a che fare con te e capita che gli uomini hanno un po’ paura, ma poi ti conoscono meglio e sei davvero dolce. Hai preferito l’abito bianco con i fiori? Sei una persona che si mostra per quello che è. Non metti mai e poi mai una maschera. Ti piacere essere femminile ma senza esagerare mai. Chi ha bisogno di te sa che ci sei sempre.

Non ti piace mai litigare e cerchi sempre di trovare una soluzione prima. Sei sempre disponibile e non giudichi mai nessuno nella vita. Gli uomini hanno voglia di proteggerti da tutto perché ti vedono fragile, ma non lo sei! Ovviamente non sei una persona superficiale e lo fai notare.

E voi vi siete riconosciute nella descrizione che vi abbiamo fatto in base all'abito che avete scelto?