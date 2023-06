Dopo il French Bob arriva l’Italian bob: un colpo di vero stile perfetto per l’estate in arrivo | Sarai bellissima

Vuoi avere un look di capelli alla moda? L’Italian bob è il taglio del momento! Ecco tutto quello che c’è da sapere.

L’Italian bob è un tipo di caschetto molto moderno e soprattutto versatile, infatti è possibile scegliere se farlo con la frangia o meno. Esso si presenta attraverso una leggera differenza di lunghezza tra il lato anteriore e quello posteriore, e soprattutto viene portato attraverso delle onde larghe e sinuose. Questo look è stato scelto da tantissime star, le quali lo hanno fatto diventare il taglio del momento. Andiamo a scoprire di più!

Il taglio di capelli Italian bob, noto anche come “bob italiano”, è un’interpretazione moderna del classico taglio di capelli bob. Una delle caratteristiche principali del taglio di capelli Italian bob è la sua asimmetria. Spesso, i capelli sono più corti sul retro e più lunghi sulla parte anteriore. Questo crea un look dinamico e moderno, in cui i capelli cadono dolcemente intorno al viso. La linea di taglio può essere dritta o leggermente inclinata, a seconda delle preferenze personali e della forma del viso.

Con l’Italian bob è possibile aggiungere frange o strati per creare più volume o movimento. Inoltre, è possibile giocare con diverse texture e finiture, come capelli lisci, ondulati o mossi, per creare effetti diversi. Questo taglio di capelli è versatile e si adatta a molte forme del viso. Può essere una scelta eccellente per chi desidera un aspetto sofisticato e chic, ma può essere reso più casual o elegante a seconda del modo in cui viene stilizzato. Vediamo la versione più alla moda!

Il taglio di capelli Italian bob è diventato il taglio del momento anche grazie alla modella e attrice Emily Ratajkowski, la quale lo indossa in una versione caratterizzata da onde definite e dalle punte molto compatte, tutti fattori che conferiscono un grande volume. Inoltre, la modella ha deciso di portare l’Italian bob in versione con la frangetta, un dettaglio facoltativo che va scelto in base al gusto personale.

Infatti questo taglio si adatta molto, perché può essere indossato anche con un ciuffo, con la riga al centro o di lato, ed inoltre, può essere liscio, riccio o ondulato, risulterà sempre fresco e moderno. Quando viene effettuato l’Italian bob, si inizia tagliando le lunghezze e subito dopo, si procede con lo sfoltimento del caschetto. Le punte contribuiscono a conferire la pienezza del taglio, il quale non prevede nessun tipo di scalatura con le forbici, proprio perché esso è caratterizzato dalla compattezza che conferisce la comodissima versatilità. Quindi cosa aspetti? Non ti resta che darci un taglio!