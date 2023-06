I colliri possono impedire ai bambini di diventare miopi: la svolta

La miopia peggiora gradualmente nei primi anni di vita di un bambino, ma un nuovo studio apre una nuova prospettiva per il trattamento di questa condizione.

È uno degli eventi più comuni e più imbarazzanti nella vita di un bambino: la prima volta che indossa gli occhiali. La miopia interessa circa un terzo degli adulti e gli esperti stimano che entro il 2050 l’incidenza arriverà al 50%. Secondo uno studio scientifico fresco di stampa, però, un particolare tipo di collirio potrebbero aiutare a prevenirla nei bambini: si tratta di una vera e propria svolta.

Gli autori di uno studio pubblicato su JAMA Ophthalmology hanno chiesto a 489 partecipanti miopi di età compresa tra 6 e 10 anni di utilizzare una bassa dose di atropina (0,01% o 0,02%) o un placebo ogni giorno per tre anni. I ricercatori hanno scoperto che l’atropina ha limitato i cambiamenti di prescrizione degli occhiali e ha rallentato l’allungamento dell’occhio – che causa miopia – meglio del placebo. In altre parole, i colliri contenenti atropina – una sostanza normalmente usata per dilatare le pupille – potrebbero ritardare o prevenire il giorno in cui un bambino è costretto a portare gli occhiali.

Tutti i benefici dei colliri con atropina per i bambini

Sorprendentemente, la soluzione con collirio inferiore allo 0,01% è risultata ancora migliore nel rallentare il progresso della miopia rispetto alla soluzione più forte, allo 0,02%. “Questo è un lavoro entusiasmante per la comunità di ricerca sulla miopia, di cui faccio parte da 35 anni”, ha dichiarato in un comunicato stampa l’autrice principale dello studio, Karla Zadnik, professore e decano del College of Optometry presso la Ohio State University. “Abbiamo parlato di trattamento e controllo per decenni”, ha aggiunto. “Ed è eccitante pensare che potrebbero esserci opzioni in futuro per milioni di bambini che sappiamo saranno miopi“.

La miopia di solito inizia nei bambini piccoli e peggiora gradualmente negli anni dell’adolescenza prima di stabilizzarsi. Alcuni esperti ritengono che il rischio di sviluppare miopia aumenti se il bambino trascorre molto tempo impegnato in attività come la lettura o l’utilizzo di smartphone, tablet e computer, riferisce la Cleveland Clinic. E un certo numero di disturbi oculari sono più comuni tra i miopi: distacco di retina, degenerazione maculare, cataratta e glaucoma si verificano più frequentemente nelle persone con miopia che tra quelle con una vista normale.

Attualmente ci sono poche altre opzioni di trattamento per la miopia. Alcune lenti a contatto possono correggere la condizione e interventi chirurgici come LASIK, LASEK e PRK (cheratectomia fotorefrattiva) hanno avuto successo nel correggere la vista, ma queste opzioni in genere non sono disponibili per i bambini.