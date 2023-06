Macchie di vomito sui seggiolini in auto: il rimedio per eliminare senza fatica

Il seggiolino si è macchiato perché il piccolo si è sentito male? Niente panico ecco come pulire il tutto alla perfezione senza fatica.

Nei tragitti in macchina, sia con figli piccoli che non, può succedere che si sentano poco bene e di conseguenza rimettono. Alcuni anche da grandi possono avere questo problema con la macchina, in special modo quando ci sono molte curve.

Ci sono vari metodi per intrattenerli ed evitare che si sentano male ma se purtroppo capita possiamo solamente consolarli e poi ripulire dove si è macchiato. Ecco quindi che noi vi sveliamo un modo semplice ma super efficace per eliminare qualsiasi traccia.

Macchie di vomito addio. Risolvi in questo modo

Purtroppo il mal d’auto è un problema che capita spesso, in modo particolare quando i bambini sono piccoli. Ecco perché è importante sapere come rimuovere eventuali macchie per evitare che il nostro seggiolino resti rovinato per sempre. Ma non solamente, è importante anche togliere quel cattivo odore ed agire in modo rapido quando c’è bisogno.

Iniziamo subito con i consigli. Come prima cosa portiamo sempre dei guanti con noi. In questo modo potremmo rimuovere tutto in modo igienico. Ci occorre poi il bicarbonato di sodio o l’amido di mais. Applichiamoli sopra la macchia e lasciamo agire per circa 20 minuti. In questo modo la polvere assorbirà tutta la parte liquida ed è anche in grado di penetrare nelle fibre dei tessuti.

Una volta trascorso questo tempo possiamo togliere il tutto con un piccolo aspirapolvere. Spazzoliamo poi con una spazzola a setole dure. In questo modo siamo sicuri che venga perfetto. Passiamo anche una salvietta deumidificata. C’è rimasto ancora qualche alone?

In commercio possiamo trovare dei prodotti a base enzimatica che sono in gradi di agire su queste macchie specifiche, altrimenti posiamo realizzarlo noi in casa. In che modo? Uniamo 100 ml di aceto bianco, 30 ml di alcol denaturato e 10 ml di detersivo liquido in 500 ml di acqua calda. Spruzziamola sull’alone e lasciamo in posa per circa 10 minuti.

Passiamo poi un panno pulito ma senza strofinare mai. La macchia sparirà, ma se non accade possiamo ripetere quest’ultimo passaggio. E per eliminare il cattivo odore? Possiamo utilizzare il sale da cucina ma con qualche goccia di olio essenziale, noi vi consigliamo quello di lavanda oppure uno che vi piace o che avete in casa.

Mettiamone un quantitativo abbondante sulla macchia. Successivamente smontiamo il seggiolino e lasciamolo per un giorno all’aria aperta. In questo modo sarà veramente come se non è accaduto nulla. E’ bene, quando compriamo un seggiolino auto controllare oltre a tutte le normative di sicurezza anche che sia sfoderabile. In questo modo si può lavare comodamente in lavatrice. Gli ultimi modelli in commercio lo sono quasi tutti.