Ogni quanto cambiare le spugne della cucina? Eviti cattivi odori e non solo

Le spugne devono essere sostituite continuamente, ma esattamente ogni quanto bisogna buttare la nostra fidata compagna?

Non sempre è facile pulire la cucina dopo un pranzo abbondante o una cena ricchissima. Da una parte c’è la stanchezza accumulata da tutta la giornata, che fa peso e non poco su ciò che rimane delle nostre energie. Poi c’è ovviamente la pancia, che abbiamo accontentato riempiendola pochi minuti fa con un bocconcino davvero saporito.

Il tutto diventa più difficile e complicato poi se per pulire pentole, piatti, posate e bicchieri dobbiamo utilizzare quello strano rettangolo mucillaginoso che una volta chiamavamo spugna. Con la superficie verde che sta perdendo pelucchi e che ha pezzi di cibo incastrati. E la parte gialla più morbida piena di taglietti e imperfezioni.

Pensare che questo oggetto, ormai sporco e puzzolente, dovremo ora passarlo su ogni centimetro quadrato di scodelle, forchette e padelle, fa venire davvero i brividi. Ecco forse che è arrivato il momento di cambiare la nostra spugnetta. Anzi, in realtà pare anche che avremmo dovuto farlo prima: ma esattamente quanto?

Quando dobbiamo sostituire la spugnetta: la guida completa

Le spugnette sono degli oggetti che utilizziamo, insieme al detergente, per pulire gli oggetti. Questo porta due conseguenze logico. La prima è che sono strumenti che si consumano velocemente e che inevitabilmente si sporcano, diventando un pericoloso ricettacolo di puzze e germi anche pericolosi.

L’altra è che bisogna sostituirla continuamente, per il bene della nostra salute. Ma esattamente quando bisogna cambiare la spugnetta per fare in modo di sostituirla prima che diventi pericolosi ma senza fare spreco di spugnette ancora integre e perfettamente utilizzabili?

Ecco una lista da tenere bene in mente:

Spugna per i piatti . Si sporca spesso e anche con sostanze pericolose. Cambiarla ogni tre settimane.

. Si sporca spesso e anche con sostanze pericolose. Cambiarla ogni tre settimane. Spugna per pulire il lavello . Sicuramente meno in prima linea della precedente ma comunque sempre nello sporco fino alla testa. Da sostituire ogni due mesi.

. Sicuramente meno in prima linea della precedente ma comunque sempre nello sporco fino alla testa. Da sostituire ogni due mesi. Spugna per pulire le superfici della cucina . Quella che usate per detergere il tavolo, i fornelli e le mattonelle sopra il lavandino. Cambiala ogni tre mesi.

. Quella che usate per detergere il tavolo, i fornelli e le mattonelle sopra il lavandino. Cambiala ogni tre mesi. Paglietta di metallo. Il cibo ci si incastra per bene e diventa difficilissimo pulirla continuamente. Da sostituire ogni tre mesi.

Ricordiamo di lavare anche la spugna dopo ogni uso, meglio se con detersivi per piatti a base di limone e zenzero. Strizzale bene e non riporle in contenitori chiusi.