Se hai più di 50 anni, questi sono i tagli di capelli dell’estate

Vuoi cambiare look per prepararti all’estate? Se hai 50 anni sono questi i tagli di capelli di tendenza per la prossima stagione.

L’estate sembra davvero il momento perfetto per darci un taglio, rinnovare il proprio hairstyle e scegliere una pettinatura grintosa, adatta alle giornate all’aria aperta, alle serate allegre, al mare e che sappia di novità.

Ecco quali sono i tagli femminili di moda durante l’estate 2023. Se vuoi avere un aspetto di grande tendenza comincia dalla testa e scopri il look femminile ideale e trendy per chi ha compiuto 50 anni.

Tagli di capelli di tendenza dell’estate 2023

Sulla soglia dei cinquanta anni i capelli molto lunghi non sono consigliati se non a chi ha una capigliatura robusta, sana uniforme e molto curata. I capelli corti invece danno carattere sono svelti ringiovaniscono e donano anche a visi maturi. Vediamo quali sono i trend della prossima stagione, da cui farsi ispirare per un nuovo look estivo.

Il caschetto rovesciato: Il caschetto rovesciato è un taglio audace che consente di portare la chioma più corta sulla nuca e più lunga sul viso. Questo look da un’aria giovane grazie al movimento moderno delle asimmetrie.

Il caschetto lungo: È uno dei tagli di capelli più in voga del momento, e in più sta bene a tutti i tipi di viso, sia nella declinazione pari che nelle geometrie irregolari e grintose del taglio asimmetrico. Inoltre regge molto bene la piega e anche le onde.

Il taglio garçon: Questa acconciatura dal gusto francese continua a dettare legge in fatto di hairstyling, soprattutto per le cinquantenni perché ringiovanisce e da un’aria sofisticata e molto femminile, al di là di quanto il nome possa far credere.

Il caschetto alla francese: Da un’aria anni ’50 femminile e ricercata e conferisce un look sofisticato da eterna pin up alle donne che sanno sfoggiarlo. Inoltre grazie alla sua versatilità si presta molto alla stagione estiva. Ora è di grande tendenza sia con che senza la classica frangia che addolcisce l’ovale e copre la fronte.