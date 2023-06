Sguardo calante? Con i consigli di Vogue illumini e ottieni l’effetto lifting a costo 0: risultati strabilianti

Hai lo sguardo calante? Segui i consigli di Vogue: illuminerai il volto ed otterrai un effetto lifting mai visto prima. Davvero incredibile!

Ognuna di noi ha, sul proprio volto, una caratteristica che la rende davvero unica: c’è chi ha il naso ad aquilino, chi invece ha gli zigomi molto alti, chi ha le labbra carnose e chi invece le ha sottilissime, chi ha uno sguardo grande e chi invece uno sguardo calante. Insomma, ognuna di noi possiede tratti del proprio volto, unici al mondo, che la rendono perfetta e meravigliosa com’è. Ovviamente, grazie all’avvento del make up si è scoperto come poter nascondere alcuni piccoli ‘difetti’ del nostro volto, esaltandone invece altri.

Noi quest’oggi, seguendo alcuni consigli dettati da Vogue, vogliamo farvi scoprire come poter rendere uno sguardo calante, completamente diverso da solito. Così facendo illuminerete il vostro volto ed otterrete un effetto lifting davvero unico!

Desideri dare un effetto nuovo al tuo sguardo calante? Ecco i consigli di Vogue da seguire assolutamente!

Avere uno sguardo calante, molto spesso, sembra apparire come un ‘difetto’, da correggere immediatamente. In realtà non è proprio così. Più che correggere questo tipo di sguardo, bisognerebbe imparare a valorizzarlo, rendendolo unico ed irripetibile, illuminando così il volto ed effettuando un effetto lifting. Ovviamente per rendere uno sguardo luminoso non bisogna lavorare solo sulla palpebra, ma anche sulle ciglia e sulle sopracciglia (vedi anche come infoltire le sopracciglia) e su tutto ciò che riguarda i nostri occhi. Siete pronte a scoprire i consigli di Vogue? Vediamoli insieme di seguito.

Tra i diversi consigli troviamo sicuramente i seguenti: