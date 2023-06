Spannolinamento: come capire se il tuo bambino è pronto

Ti sei mai chiesta se il tuo bambino fosse pronto per lo spannolinamento? Ecco tutto ciò che devi osservare per capirlo.

Avere un figlio è uno dei regali più belli che la vita possa farci. Diventare genitori significa moltiplicare il proprio amore all’infinito, per una creatura indifesa, piccola e meravigliosa che diventa il centro della propria vita. Ecco perché ogni fase della sua vita è importantissima: dal primo sorriso, al primo sguardo, dal primo pianto, alla prima febbre, dal primo dentino, alla prima pappa e così via. Ogni piccolo evento che riguarda la vita di questa piccola creatura va celebrata come un qualcosa di immenso e meraviglioso.

Tra le diverse azioni quotidiane e non che riguardano la vita del piccolo, sicuramente troviamo anche lo spannolinamento. Togliere il pannolino significa un po’ ‘crescere’ e diventare ‘grandi’ (anche se di poco), essere in qualche modo indipendenti, iniziare ad avere più confidenza con il proprio corpo. Ma qual è il momento adatto? C’è un’età precisa in cui ciò accade? Come si può capire se il bambino è pronto? Vediamolo insieme di seguito.

Scopri se il tuo bambino è pronto per lo spannolinamento: ecco tutto ciò che devi sapere

Lo spannolinamento è uno degli eventi più importanti della vita di un bambino. Sin dalla nascita è stato cambiato ogni qualvolta ha fatto pipì o cacca, in qualsiasi luogo ed in qualsiasi momento della giornata. Ci sono sempre stati mamma e papà pronti a cambiare il pannolino, a lavarlo e a mettere la crema, preoccupandosi che non prendesse infezioni o non si arrossasse il culetto. Ma ad un certo punto della sua vita, il bimbo deve lasciare andare il pannolino ed imparare a fare i propri bisogni da solo. Ma quando?

Sicuramente la prima cosa da tenere bene in mente, per un genitore, è che ogni bambino è diverso dagli altri. Ognuno ha i suoi tempi: non importa se il cuginetto l’ha tolto ad 1 anno, ha iniziato a parlare a 13 mesi, il vostro bambino è unico e pertanto bisogna rispettare i suoi tempi. Altro fattore da tener conto è che solitamente le femminucce tendono ad abbandonare il pannolino (come anche il ciuccio, il seno e tutto ciò che dovrebbe andar via) molto prima dei maschietti.

Dopo aver conosciuto le due cose fondamentali per la crescita di un bambino, possiamo proseguire con alcuni consigli su quando e come togliere il pannolino: