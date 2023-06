Bonus genitori: puoi avere fino a 800 euro se hai figli | Come funziona il regalo del Governo

Inoltre, è necessario che il genitore che riceverà il contributo mensile sia convivente con il figlio minore o disabile durante il periodo di mancata assegnazione del mantenimento, cosa che può essere certificata con una semplice autocertificazione. Per accedere al bonus da 800 euro per genitori separati è necessario leggere il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022 e controllare periodicamente il portale del Dipartimento per le politiche della famiglia per gli aggiornamenti sul bando. È inoltre consigliabile preparare la documentazione necessaria in anticipo.