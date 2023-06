Giochi ecologici per bambini: come divertirsi rispettando l’ambiente

Se non vuoi fare scelte troppo consumistiche e preferisci rispettare l’ambiente, ti suggeriamo dei giochi ecologici per bambini: ecco quali sono

Il mondo dello svago è un universo vasto e affascinante, soprattutto quando si tratta di intrattenere i più piccini e quando andiamo a vedere le varie soluzioni proposte.

Tuttavia, la gioia e l’eccitazione possono essere accompagnate da un aumento dei livelli di rifiuti, a causa di palloncini, peluche, pupazzetti di plastica e altri oggetti di divertimento usa e getta. È importante prendere coscienza di questa problematica e cercare alternative più sostenibili. In questo articolo, vogliamo proporre scelte più eco-friendly, presentando i migliori giochi ecologici per bambini.

Ecco quali sono i migliori giochi ecologici per bambini

Oltre al fatto che il mondo dello svago può generare un accumulo di rifiuti, le scelte riguardanti i passatempi dei nostri piccoli possono anche alimentare il consumismo. Una console, un pc da gaming, ma anche pista per automobili o semplici carte da gioco in plastica possono rivelarsi materiale piuttosto inquinante e difficilmente smaltibile. Tuttavia, è possibile fare scelte diverse che tengano conto della protezione dell’ambiente. Fortunatamente, infatti, esistono numerosi giocattoli ecologici per bambini che si rivelano una scelta più sostenibile. Ecco quali son i migliori.

Un primo gioco ecologico per bambini che suggeriamo è la pista per le biglie in legno, come quella prodotta da Haba. È componibile e permette di creare incredibili strutture con torri e ponti per far correre le palline velocemente. È un regalo divertente per i piccoli e anche per gli adulti che si divertiranno a giocare insieme. La pista è adatta per l’uso all’aperto o in cameretta, realizzata con colori atossici e legno certificato. Un’altra idea sono i puzzle di legno con forme particolari che raffigurano animali, ma anche strutture, città e personaggi. Wild Republic, inoltre, propone puzzle bellissimi adatti ai bambini dai 2 anni in su.

Un’altra opzione sono le costruzioni in cartone riciclabile, che possono essere assemblate e colorate senza l’uso di colla o forbici. Sono disponibili varie forme come castelli, fortezze, chiese e case, offrendo spazio per nascondersi o far vivere avventure ai propri eroi. Questi prodotti possono essere trovati in negozi specializzati in giochi ecologici o educativi, così come online. Passando a giochi con un forte valore educativo, ci sono opzioni che insegnano ai bambini sulle energie rinnovabili, come le giostre solari o i mulini solari. Inoltre, ci sono anche i giocattoli educativi “molti-in-uno” che offrono diverse attività in un unico prodotto.