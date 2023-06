Jeans effetto push-up, provalo e il lato B sarà da urlo

Da sempre ti sembra che i jeans non vogliano saperne di stare bene su di te? Con questo trucchetto potrebbe non essere più un problema.

Non c’è dubbio che i jeans siano l’indumento per eccellenza: adatti a qualsiasi età, genere e soprattutto stile, questi sono sempre pronti per rispondere a quelle che sono le nostre esigenze.

Molto spesso, però, e soprattutto per chi sente di avere un lato B forse non sufficiente, potrebbe essere bisogno di mettere un po’ mano al modo in cui proprio i jeans cadono su di noi e soprattutto sul modo in cui ci fasciano.

Quello che però non molti sanno è che esiste un trucchetto da lasciarvi a bocca aperta per cambiare del tutto il modo in cui i jeans potrebbero fasciare la vostra figura.

Push-up, come ottenere l’effetto con i jeans

Ebbene sì, in realtà non è detto che se per caso un indumento non sembra stare bene su di noi, dobbiamo necessariamente rassegnarci all’evidenza. Anzi, soprattutto al giorno d’oggi e grazie ai continui video di Tik Tok, è sempre possibile venire a conoscenza di tantissimi trucchetti che potrebbero aprirci un vero e proprio mondo che neanche avevamo il coraggio di provare a immaginare. Se quindi avevate ormai deposto le armi contro i jeans, in realtà non è ancora detta l’ultima parola: potreste infatti avere ancora un’occasione per vincere questa lotta e, per farlo, non avete bisogno d’altro che di un elastico.

Come prima cosa, dunque, per evitare che i nostri jeans scendano fin troppo larghi su di noi e dunque appaiono come poco precisi o evidenziano quelli che secondo noi sono i nostri difetti, prendiamo proprio il pantalone. Cominciamo con il misurare la lunghezza della parte posteriore, per la precisione andiamo dal cavallo fino al busto e tagliamo un elastico della stessa dimensione di quella che abbiamo appena misurato. Sarà proprio lui, infatti, a permetterci di ottenere un effetto senza precedenti su di noi, per tanto più questo sarà corto, più in realtà riusciremo ad accentuare il risultato che vogliamo ottenere.

Una volta misurata la lunghezza che più vi convince per il vostro elastico, procedete con il cucirlo all’interno del jeans, lungo proprio la cucitura già disegnata. Ebbene, non c’è bisogno d’altro: ora non vi resta che indossare il vostro pantalone e assistere alla realizzazione di questo trucchetto che vi lascerà senza dubbio a bocca aperta. Per indossare in modo diverso i vostri indumenti, infatti, a volte non sono necessari tagli, cuciture e soprattutto stravolgimenti ma ci si può affidare molto più banalmente a qualche piccolo gioco che si basa proprio sull’effetto ottico.