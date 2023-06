Piedi che puzzano: risolvi per sempre con un trucchetto facilissimo | Ti svolta l’estate

Con il caldo i tuoi piedi iniziano a sudare ed emanano un’odore poco gradevole? Ecco cosa possiamo fare per risolvere il problema.

Con l’arrivo della bella stagione ci sono moltissimi pro ma anche qualche contro. Come il fatto di sudare senza fare praticamente nulla. Un’esempio pratico sono i piedi. Molto spesso emanano un cattivo odore e questo non ci fa stare bene.

Noi oggi però vi vogliamo svelare qualche trucchetto veramente efficace che vi aiuterà nella vita di tutti i giorni Siete curiosi di sapere cosa fare? Scorrete le prossime righe e siamo assolutamente certi che non rimarrete delusi, anzi.

Piedi che puzzano? Risolvi in questo modo

Può succedere a tutti noi che i nostri piedi inizino ad emanare un’odore particolarmente sgradevole. Specialmente se è sera e siamo stati tutto il giorno fuori. Ma non dobbiamo disperare la situazione si può risolvere in modo semplice e neanche troppo dispendioso. Da che cosa dipende però il cattivo odore?

Normalmente è un particolare accumulo di batteri. I nostri piedi, infatti, hanno ghiandole sudoripare, ma possiamo intervenire in anticipo ed evitare il problema. In che modo? Come prima cosa vi diciamo di curare moltissimo la loro igiene.

Quindi laviamoli con acqua e sapone, facciamo anche un scrub o una pedicure. Mettiamo un po’ di crema apposita per i piedi prima di andare a letto. In questo modo anche i batteri non avranno vita facile e se hai i piedi freschi anche tu ti senti meglio.

Abbiamo fatto la doccia? Asciughiamoli per bene! Non dobbiamo andare di fretta e non mettiamo subito i calzini. In questo modo faremo solamente il gioco dei batteri che inizieranno a proliferare. Un’altra ottima idea è l’acquisto di calzini assorbi umidità. Si trovano in tutti i negozi. Anche se la soluzione migliore è quella di indossare le calze di lana. Si avete letto bene. Aiutano a non far sudare la pelle.

Nelle nostre scarpe possiamo mettere delle solette anti-traspiranti. In questo modo l’odore verrà assorbito da loro. Sono ottime quelle con i carboni attivi. Anche in questo caso possiamo trovarle nei negozi di scarpe o in rete. Ci sono anche delle ottime polveri per i i piedi. Mi raccomando il piede quando le applichiamo deve essere super asciutto, altrimenti si crea una sorta di pappina.

Ed il borotalco? Sarebbe meglio evitarlo, è più indicato, in caso, l’amido di riso. Stiamo fuori casa tante ore? Portiamo un paio di calzini extra. Vi sembra un’idea stupida ma cambiarli ci aiuterà a mantenerli freschi ed evitare i cattivi odori. Ultimo ma non meno importante consiglio, non indossiamo sempre la stessa scarpa ma andiamo a rotazione.

E’ anche un buon motivo per fare un po’ di shopping non credete? Laviamole spesso e nel caso possiamo anche sanificare le solette con uno spray apposito, oppure cambiarle con regolarità. Dopo tutti questi consigli la puzza dei piedi non sarà più un problema!