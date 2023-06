Se il partner non vuole fare l’amore non preoccuparti: c’è un tempo per tutto | Il ritmo infradiano

Contro quello che pensano molte coppie, non è sempre il momento più adatto per l’intimità. Si può però capire come calcolarlo, almeno per le ragazze.

Il corpo umano ha dei ritmi, tra cui il più noto è il ciclo circadiano che regola l’equilibrio tra sonno e veglia all’interno delle 24 ore della giornata. Questo periodo che si ripete influenza molto lo stato di salute e le funzioni biologiche, ma non è l’unico. Esistono anche i ritmi ultradiani e infradiani, e questi ultimi in particolare condizionano molto la vita delle persone. Si tratta di equilibri circolari che si sviluppano su periodi più lunghi rispetto alle 24 ore. Inevitabile quindi pensare al ciclo mestruale, che dura in tutto ventotto giorni.

A regolare questo ritmo infradiano sono gli ormoni, in particolare estrogeni e progesterone. La loro secrezione influenza tutte le fasi dell’ovulazione, ma si ripercuotono sull’organismo anche a livello generale. Influenzano le difese immunitarie, l’energia e i soprattutto i livelli di serotonina. L’ormone della felicità, come viene definito, e anche quello che rende più disponibili verso il partner in tutti i sensi.

In tutto il ciclo mestruale si può dividere in quattro fasi, che variano di durata da due fino a otto giorni. Al termine dei ventotto giorni i livelli di ormoni precipitano e la donna tende a sentirsi più debole e sensibile al dolore. Cala in parallelo anche il desiderio, almeno durante la mestruazione vera e propria che dura circa 5 giorni.

Il momento adatto: come capirlo

Dopo queste giornate in cui ci si sente letteralmente a terra e poco inclini anche al contatto fisico c’è la fase follicolare che dura circa otto giorni e poi quella ovulatoria. Dura circa due giorni e si tratta del momento clou per le ragazze in quanto si sentono più energiche, attive e in cui anche l’aspetto appare migliore in molti casi, con la pelle più elastica del solito. Si tratta delle giornate d’oro anche per l’intimità di coppia...e anche di quelle considerate fertili, se si sta cercando di avere un bambino.

Questi giorni perfetti per fare l’amore cadono esattamente a metà del ciclo mestruale, quindi calcolarli non è difficile per chi è abitato a fare le “X” sulla data delle mestruazioni. Ma per chi volesse essere preciso al minuto, c’è anche un momento della giornata migliore degli altri per divertirsi a letto. Vale a dire la mattina presto, appena svegli.