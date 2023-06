Tagli di capelli per ‘donne pigre’: se odi acconciarli devi chiedere questi al parrucchiere: li fai in 5 minuti

Tempo di cambiare e di osare: ecco i tagli corti, pratici ed elegantissimi da sfoggiare questa estate

Il phon? Che seccatura! Un taglio pratico e corto può davvero far risparmiare molto tempo nonché donare davvero a tutte. Basta con capelli senza forma e dai volumi eccessivi o eccessivamente contenuti.

Un bel taglio è quello che occorre per ravvivare il look e illuminare il volto. Se combinato ad accessori come mollette e fermagli può davvero conferire un aspetto fresco, giovanile e glamour. Non uno, bensì tante tipologie di taglio che possono davvero fare la differenza.

Dal pixie cut all’undercut, per poi non tralasciare il caschetto: ecco i must have

Veri e proprio must have da osare in estate sfoggiare tutto l’anno. Il vantaggio di optare per un taglio corto è quello di avere molto più tempo per sé ed evitare di passare, quindi, ore e ore con spazzola, phone, piastra o arricciacapelli. Si tratta di passare a modelli di capelli che riescono ad essere gestibili senza la necessità di un parrucchiere o di chissà quale grande manualità.

Per un cambiamento netto e deciso: il pixie cut, un taglio corto e audace che evidenzia i lineamenti del viso, un hai style versatile che può essere personalizzato con frange o ciuffi laterali.

Perché non optare per un bob asimmetrico. Si tratta di un taglio corto con una linea di base asimmetrica. Può essere più corto nella parte posteriore e più lungo davanti, creando un look moderno e dinamico.

Un vero e proprio taglio strong è l’undercut, che prevede i lati e la nuca rasati o molto corti, mentre la parte superiore può essere più lunga e stilizzata in vari modi. Si tratta di un vero e proprio taglio audace e di tendenza.

Classico caschetto? Perché no: ecco gli ever green di cui non puoi fare a meno

Un classico taglio corto, solitamente con la lunghezza che arriva alla mascella. Si parla proprio di lui: il caschetto! Un taglio che può essere realizzato con o senza frangia e si adatta bene a diversi tipi di capelli.

Un’altra tipologia di taglio che strizza l’occhio al classico, ma che non perde mai il suo fascino è il taglio corto con ciuffo laterale. Questo taglio prevede i lati e la nuca corti, mentre un ciuffo più lungo viene pettinato lateralmente per creare un aspetto elegante e moderno allo stesso tempo.

Infine, se si vuole puntare a qualcosa di veramente originale ecco che il bob inverso è davvero l’opzione giusta. Si tratta sostanzialmente di un bob in cui i capelli sono più corti nella parte posteriore e più lunghi nella parte anteriore. Questo taglio crea un effetto di “punta in su” e può dare un aspetto dinamico e moderno.