Trentino Alto Adige da visitare con i bambini: queste 5 località sono imperdibili

Se siete in famiglia e sognate una vacanza in Trentino Alto Adige, ecco quali sono le mete perfette per i bambini: rimarrete a bocca aperta

Si avvicina l’estate e, con lei, le attesissime vacanze. Sebbene il mese di maggio sia stato particolarmente freddo e piovoso, prima o poi sboccerà anche il caldo e in alcune città italiane è già arrivato, costringendo alcuni ad accendere anche l’aria condizionata. Proprio per fuggire dalla calura, molte famiglie scelgono di trascorrere le proprie ferie lontane dalle spiagge roventi e si rifugiano in montagna. Se, per quest’estate, avevi pensato al Trentino Alto Adige, ecco le mete perfette per i bambini.

Innanzitutto, è sbagliato pensare alla montagna come un luogo divertente solo d’inverno, per la neve. Anche d’estate, i luoghi di montagna sanno offrire tantissime attività perfette per grandi e piccoli. Freschi laghetti in alta quota, parchi avventura da brivido, passeggiate adatte a tutti i livelli e attività tipiche come l’allevamento degli animali e la produzione di latte, burro e formaggio sono solo alcune delle attrazioni di queste zone. Se amate il Trentino, non potete non visitare queste località.

Visitare il Trentino Alto Adige con i figli: ecco dove andare per non sbagliare

La prima zona che vi consigliamo è la Val di Fiemme, da sempre ben nota alle famiglie per la sua grande disponibilità di attività ed attrazioni naturali. Imperdibile la foresta dei violini, dove ci sono molti sentieri dedicati proprio ai bambini e famosi anche i percorsi che si possono fare in bici, che collegano questa Valle alla Val di Fassa.

Meravigliosa anche l’Alpe Cimbra, conosciuta anche come Altopiano di Folgaria, che offre numerose strutture dedicate proprio alle famiglie e ai bambini. Località priva di asperità e con un territorio piuttosto pianeggiante, favorisce le passeggiate in famiglia e molti sentieri di questa zona sono stati sistemati così da essere affrontabili anche con i passeggini.

E perché non andare in Alta Pusteria, dove c’è il famosissimo e incantevole Lago di Braies? Questa zona consiste in un’ampia vallata che la rende quasi simile ad una pianura: tale conformazione favorisce passeggiate al piano o meravigliosi giri in bici, adatti anche ai più piccoli. Le strutture ricettive sono di qualità, così come i servizi offerti.

Perfetto in famiglia anche l’Altopiano della Paganella, località famosa per avere alcuni dei family hotel più economici di tutta la regione e per il suo grande Lago di Molveno, attrazione imperdibile. Infine, con i bambini è ottima anche l’Alpe di Siusi, località talmente bella da sembrare disegnata: se si sceglie questa meta, però, sono da mettere in conto spese maggiori.