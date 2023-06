A New York quasi gratis: incredibile ma vero la vacanza più desiderata così costa pochissimo

Avete sempre sognato di andare a New York, ma pensate che sia troppo cara? Ecco come risparmiare moltissimo

Un viaggio a New York è qualcosa che chiunque, nella vita, dovrebbe fare, almeno una volta. Ebbene sì, pur con le grandi differenze rispetto al nostro Paese, pur con le sue grandi contraddizioni, la Grande Mela va assolutamente vista e vissuta. Dopo esserci stati, la vostra vita non sarà più la stessa. Ecco come andarci, spendendo pochissimo.

Se avete paura del volo, vincete il vostro terrore, perché ne vale davvero la pena. Dopo circa 9 ore (partendo per esempio da Roma) vi ritroverete catapultati in un mondo magico, dove accadono cose magiche. Atterrando per esempio all’ospedale JFK, attraverserete il Queens. Ma è, ovviamente, il Distretto di Manhattan che offre le maggiori attrattive.

Tanti i quartieri iconici di New York. A cominciare dal centro turistico, ovviamente, dove non può mancare la foto a Times Square. Oppure una passeggiata per Broadway. Lì, infatti, vedrete strade larghe e circondate da grattacieli, dove sorgono alcuni dei negozi più importanti. Ma, ovviamente, vi consigliamo di girare molto, perché di cose da vedere ve ne sono parecchie.

Come andare a New York quasi gratis

Sicuramente Harlem, che oggi ha quasi totalmente superato la condizione di ghetto, con tutte le frizioni del passato, e che si è aperto al turismo, con tanti locali interessanti. E che dire, poi, di Little Italy o Chinatown. Quartieri molto caratteristici, forse un po’ kitsch, ma assolutamente da vedere.

Come è da vedere, ovviamente, la splendida Statua della libertà. E, per i fan del cinema, è un must attraversare il ponte di Brooklyn e recarsi a Dumbo, dove fu scattata la celebre foto per la locandina di “C’era una volta in America”. Eh già perché, dopo essere stati a New York, guarderete ogni film con occhi nuovi.

Insomma, già così verrebbe voglia di andarci. Se poi, come vi diremo di qui a breve, c’è anche la possibilità di godersela quasi gratis, beh, allora, che state aspettando? Non necessariamente, infatti, a New York si deve spendere tanto. Soprattutto per dormire. Se si è disposti a dormire leggermente fuori dalle zone nevralgiche (che poi sono anche le più caotiche) allora si può risparmiare tanto. In tal senso, per esempio, vi suggeriamo di alloggiare a Long Island, che è fuori dal caos, ma molto ben collegata con i mezzi. In 15-20 minuti si è in centro.

In generale, vi suggeriamo di prenotare pacchetti volo+hotel, perché così facendo si può risparmiare parecchio. Il risparmio può andare da un minimo di 150 euro a più di 1000 euro. Ovviamente molto varia dalla tipologia di albergo che si sceglie. Attenzione, poi ai flash sales, offerte dell’ultimo minuto che a volte fanno anche dimezzare i costi. Oppure ai codici sconto, che di solito danno una promozione del 10% sull’importo.

Parlando dei quartieri, come dicevamo Harlem è stata molto riqualificata e si può dormire con 100 o 150 euro a notte. Più costose, ovviamente, le zone del centro, con Times Square e il distretto teatrale. Lì si può risparmiare qualcosa sui trasporti, ma sicuramente non parliamo di alloggi low cost. In generale, il consiglio è quello di scegliere degli appartamenti, che sono spesso molto curati e che fanno risparmiare molto, anche perché ovviamente è più facile organizzare la giornata, a partire dai pasti.