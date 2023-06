Cinque motivi per mettere la crema solare tutti i giorni e non solo in spiaggia

Con l’arrivo dell’estate è importante essere a conoscenza del perché bisogna mettere la crema solare tutti i giorni e perché non solo in spiaggia.

Negli ultimi anni si sta affermando sempre più una maggiore consapevolezza in merito a quelli che sono i rischi di un’esposizione prolungata ai raggi del sole. In particolare, sempre più spesso gli esperti sottolineano l’importanza di applicare la crema solare tutti i giorni.

Proprio a tal proposito, può rivelarsi estremamente utile approfondire ulteriormente la questione elencando quelli che sono i cinque motivi principali che devono spingere ognuno di noi ad adottare questa abitudine. Questa infatti a lungo andare fa la differenza e per questo è fondamentale approfondirne i benefici.

Crema solare, ecco perché va applicata sempre

Tanto per cominciare, è importante sottolineare che la crema solare deve essere applicata tutti i giorni e dunque non solo quando si è in spiaggia o al mare. I motivi sono essenzialmente 5 ed è bene approfondirli in moto tale da promuovere un utilizzo più consapevole della crema solare.

In primis, i benefici riguardano la pelle dal momento che aiuta a proteggerla dall’invecchiamento precoce. Un’eccessiva esposizione ai raggi solari, infatti, aumenta il rischio di andare incontro a rughe e rilassamento cutaneo. Di conseguenza, applicare il prodotto in esame è fondamentale in quanto svolge una potente azione di protezione mantenendo la pelle più giovane, più a lungo. L’abitudine di applicare la protezione solare, in estate come in inverno, inoltre riduce il rischio di andare incontro all’insorgere di malattie ai danni della pelle.

In particolare, uno studio molto interessante ha fatto emergere che utilizzare un prodotto con fattore di protezione 15 ogni giorno è in grado di ridurre il rischio di melanoma fino al 50%. Si tratta dunque di un dato estremamente importante che non può essere trascurato e che deve spingere all’utilizzo più consapevole dei prodotti in questione. Non solo, in questo modo si finisce per prevenire l’insorgere di un’iper pigmentazione della pelle con la conseguente formazione di macchie scure, mantenendo un uniforme e visibilmente più sano. Un altro motivo da non sottovalutare e che dunque deve spingere ad adottare l’abitudine in esame è legato alla prevenzione contro le scottature.

La crema solare, difatti, è in grado di creare una sorta di barriera proteggendo la pelle contro i possibili danni. Questi sono derivanti dall’esposizione prolungata ai raggi del sole. Ciò peraltro, vale sia quando si è in spiaggia ma anche semplicemente quando si fa una passeggiata all’aperto.

In ultima analisi, è importante evidenziale il fatto che si può ottenere una migliore salute della pelle in generale. Questo lo si deve alla presenza di una ricca quantità di proteine essenziali che aiutano a mantenere una pelle più sana, liscia e giovane.