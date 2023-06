Con i bambini in vacanza andate a vedere i Trulli? Ecco cosa fare per non annoiarvi

Che vacanza è andare in Puglia senza vedere anche i trulli? Se si teme che i bimbi si annoino però è il caso di prepararsi bene questa visita.

Quest’estate molte famiglie hanno programmato le vacanze sul territorio nazionale, e tra le mete più gettonate non mancano le località pugliesi. Che si stia qualche giorno o un paio di settimane arrivare in questa regione significa che prima o poi se ne approfitterà per vedere i trulli. Sono uno dei simboli della Puglia e non passare nella Valle d’Itria sembra quasi un crimine. Così come ripartire senza averne comprato una riproduzione in miniatura, per la gioia anche dei piccoli.

Il punto cruciale è proprio come fare se si viaggia con i bambini e non sono ancora abbastanza grandi da sopportare bene le visite alle città. Per fortuna queste casette sembrano fatte apposta per stuzzicare la curiosità di chi è ancora dominato dalla fantasia. Il posto dove recarsi per vederne di più è Alberobello, che in certi scorci può sembrare un paesino uscita da una fiaba. In fondo con il tetto a cono e le pareti bianche il trullo potrebbe essere la casa di un mago un po’ stravagante, o di un folletto.

Non è un caso che proprio sfruttando questo aspetto un po’ buffo sia nato il cartone animato Trulli Tales. Lo si trova su Rai Play e può essere il sistema più adatto per incuriosire i figli prima di partire. Un bimbo non sogna altro che vedere i paesi e i castelli che vede illustrati nelle storie, come per toccare con mano un po’ di quella magia.

Passare una giornata perfetta

Passare fra le stradine ed entrare nei trulli che ospitano negozi e ristoranti trasporta per qualche ora in un luogo estemporaneo. Ad Alberobello non si può certo saltare il Trullo Sovrano, il più grande e adibito a museo per permettere di vedere gli interni, allestiti come un secolo fa. Tra le stradine i bimbi potranno curiosare tranquilli perché si passa a piedi o al massimo in bici, senza il rumore del traffico.

Poco fuori dalla città come per un vero villaggio delle fiabe si trova Bosco Selva, un’area naturale che si estende per 40 ettari. Ci sono vari sentieri immersi nel verde e un’area bambini per accogliere i piccoli visitatori. Per sfogarsi dopo il museo quindi una pausa gioco nella natura non si può negare a nessuno.