Gli abiti magici che nascondo la pancia in estate si possono comprare a costo bassissimo | Ecco come fare

La bella stagione sta arrivando e vuoi nascondere un po’ di pancetta? Ecco il segreto per acquistare gli abiti giusti senza spendere una fortuna.

Con l’arrivo del caldo e dell’estate gli abiti diventano più leggeri e svolazzanti ecco quindi che mostriamo maggiormente il nostro corpo. Durante l’inverno, però, abbiamo messo su qualche chiletto di troppo? Non c’è problema!

Noi oggi ti sveleremo alcuni trucchi per acquistare dei vestiti perfetti. Ci aiuteranno a nascondere un po’ di pancia ma senza far piangere il nostro portafoglio. Siete pronti? Scorri le prossime righe e vedi cosa puoi acquistare in totale tranquillità!

Abiti perfetti per nascondere la pancia

Vogliamo essere sempre perfette? Assolutamente si ma ogni donna ha le sue curve e deve imparare ad esaltarle nel migliore dei modi possibili. Non dobbiamo avere sempre il terrore di mostrarci. Molto spesso sbagliamo noi qualche abbinamento e non mettiamo in risalto i nostri lati positivi.

Ecco quindi che ci sentiamo goffe e non bellissime. Ma non dovete più preoccuparvi, noi oggi vi riveleremo cosa possiamo scegliere per sembrare sempre perfette e soprattutto sentirci a nostro agio. Sapete che la scelta migliore dell’abito sono quelli che si abbottonano come una sorta di camicia? Si possono personalizzare in mille modi diversi.

Lo stile è molto semplice, hanno il colletto, e sono super freschi! Gli abiti chemisier sono super tornati di moda anche sulle passerelle. La prima volta, se non lo sai, si è visto in una sfilato di Dior nel 2000! Ma iniziamo subito con i consigli pratici.

Possiamo trovarne uno in Denim con le tasche e le maniche a sbuffo a meno di 50 euro direttamente all’ OVS. Oppure possiamo scegliere lo stesso modello anche con varie stampe. Non particolarmente eccessive ma molto minimaliste.

Come possiamo abbinarlo? Se mettiamo un foulard attorno al collo è perfetto! Possiamo utilizzarlo praticamente dalla mattinata al mare alla cena easy! E’ perfetto con un sandalo gioiello bassissimo o con un tacco. Ci sono altri negozi dove si trova qualcosa a cifre assolutamente accessibili? Assolutamente si, negozi come, Zalando,Benetton o Zara ne hanno mille modelli diversi.

Questi abiti sono perfetti perché hanno la parte superiore stretta, mettendo in evidenza il nostro décolleté e poi si ampliano. La nostra pancetta verrà nascosta in modo incredibile e saremo sempre super eleganti! Quindi cosa c’è di meglio? Possiamo anche abbinarlo a dei cuissardes che andranno molto di moda in questa stagione che è alle porte, magari con una shopping bag importante o degli orecchini vistosi ed il gioco è fatto!

La scelta principale è sull’accessorio e poi possiamo trasformare il nostro abito in quello che preferiamo senza problemi. Siamo certi che adesso lo andrete a provare e vi innamorerete anche voi di lui come noi!