La tua amica è finta e trama contro di te: i 5 segnali che ti rivelano la verità | Basta inganni

Tutti ti dicono che la tua amica è finta con te? Presta attenzione a questi segnali e se li noti non c’è più alcun dubbio: allontanala!

L’amicizia è uno degli elementi fondamentale nella vita. Avere qualcuno di cui fidarsi, su cui contare, che non ti giudichi e che sia sempre pronto a starti accanto e sostenerti, è davvero molto importante. Avere qualcuno che ti sia accanto nei momenti belli, ma anche in quelli brutti ti aiuta sicuramente ad affrontare meglio tutto ciò che ti accade.

Tuttavia, non sempre è facile trovare quell’amica sincera e che ti voglia davvero bene. Sicuramente nella maggior parte dei casi non avrai dubbi sulla vostra amicizia, ma ci sono sempre quelle eccezioni che fanno la differenza e che ti fanno vivere situazioni per nulla piacevoli. Tante volte, infatti, per salvaguardare questi rapporti tendi a non vedere le cose come stanno, ma quando gli altri iniziano a farti notare che c’è qualcosa che non va, allora è arrivato il momento di agire.

Vuoi scoprire se la tua amica è davvero finta come dicono gli altri? Ecco a cosa devi fare caso

Proprio perché l’amicizia vera è fatta di sincerità, non dobbiamo aver timore di aprire gli occhi e di notare tutti quegli atteggiamenti che mettono in dubbio il vostro rapporto. A volte, soprattutto se sei troppo coinvolta, rischi di non vedere le cose come stanno realmente e quando sono gli altri ad insinuare qualcosa, è molto importante che tu agisca per capire se è tutto vero oppure no.

A volte non si vuole indagare di proposito per paura di scoprire la verità, di restare ferite e di scoprire che proprio lei, quell’amica che credevi la migliore è in realtà falsa e opportunista. Si arriva però ad un certo punto dove non potrai più fare finta di nulla e sarai costretta ad aprire realmente gli occhi. Per non sbagliare, sono questi gli atteggiamenti che devi notare e che ti aiuteranno a fare chiarezza sulla veridicità del vostro rapporto. Ecco di cosa si tratta:

Parla male di tutti: se con te parla male di tutti, sappi che non è difficile che faccia lo stesso di te con gli altri. Inoltre, farò di tutto per isolarti dal resto del gruppo, magari inventando anche cattiverie gratuite sul tuo conto; Ti consiglia male: che sia per l’acquisto di un vestito, di una decisone che devi prendere o di qualsiasi altra cosa, i suoi consigli non saranno mai giusti per te anzi, far di tutto per farti scegliere sempre l’opzione peggiore; Gioisce per i tuoi insuccessi: piuttosto che esserti vicina quando qualcosa non va e di essere triste per te, sembra quasi che goda nel vedere che le cose ti vanno male; Ti mette in secondo piano: anche nei tuoi momenti più importanti vuole solo primeggiare lei, mettendo te in secondo piano; Prende spunto da quello che fai: nonostante non ti faccia i complimenti prende spunto da tutto quello che fai, da come ti vesti e da come ti comporti.

Se noti anche uno di questi atteggiamenti, non perdere altro tempo e chiudi subito questo rapporto malsano e che rischia solo di farti del male.