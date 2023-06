Non brucerai mai più i capelli con la piastra se segui questi accorgimenti svelati dagli esperti

È questo il trucchetto che devi provare per passare la piastra sui capelli senza correre il rischio di rovinarli: hai già tutto in casa.



I capelli, soprattutto per noi donne, sono una parte estremamente importante di noi. Averli sempre sistemati e in perfetto ordine è una vera missione di vita e in alcuni casi anche piuttosto ostinata, soprattutto se abbiamo capelli che non collaborano e vanno un po’ come gli passa per la testa.

Proprio per questo, usare la piastra dopo averli asciugati permette di sistemarli in modo perfetto, riuscendo a gestire anche le chiome più indomabili. Ovviamente, sottoporre i capelli ad uno stress continuo, come il calore della piastra, non è di certo una cosa buona anzi, con il passare del tempo si rischia solo di bruciarli e sfibrarli. Anche se in commercio esistono tantissimi prodotti creati proprio per proteggere i capelli dalle alte temperature, il danno, seppur ridotto al minimo, si andrà sempre a creare.

Apri la dispensa e prendi questo oggetto: avrai capelli liscissimi e in perfetta salute

Esattamente come accade con l’utilizzo errato dell’asciugacapelli, dei ferri arricciacapelli o del diffusore, anche usare la piastra continuamente arreca danni non indifferenti ai propri capelli. Ciò nonostante, pur sapendo questo sarà davvero difficile rinunciarci, soprattutto sei è l’unico modo per avere capelli sempre sistemati Come fare allora per usarla senza correre rischi? La soluzione definitiva arriva direttamente dal web.

Non è di certo la prima volta che il web ci fornisce delle rapide e facili soluzioni per vari problemi quotidiani. Anche questa volta arriva direttamente da TikTok il trucchetto che permetterà di avere capelli perfettamente lisci senza dover rinunciare alla piastra e senza correre il rischio di rovinarli. Ma quello che è davvero rilevante, è che hai già tutto in casa anzi…in cucina.

Non dovrai fare altro che aprire la dispensa e prendere il rotolo di carta forno. Questa particolare carta che in genere si usa per cuocere i cibi, essendo capace di resistere fino ad una temperatura di 250°, sarà perfetta per l’uso che ora andremo a mostrare.

Tutto quello che si dovrà fare è prendere un foglio di carta forno, piegarlo a metà ed inserire all’interno la ciocca di capelli da stirare. A questo punto si potrà passare la piastra ed il gioco è fatto. I capelli saranno lisci già alla prima passata, con la differenza che non verranno danneggiati dal calore. Un trucchetto facile, veloce e soprattutto economico, che si prenderà cura dei tuoi capelli e anche delle tue tasche.