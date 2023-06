Come aver cura dei capelli lisci: la routine per mantenerli belli e sani

Sfoggiare dei capelli lisci e sani non è impossibile basta semplicemente attuare la giusta routine: scopriamo insieme in cosa consiste.

I capelli lisci richiedono molta cura e dedizione per mantenerli belli e sani. In particolare, bisogna prestare estrema attenzione alla routine che si attua ogni volta per ottenere i risultati desiderati. A tal proposito, bisogna dire che è necessario ricorrere ad alcuni piccoli accorgimenti che però a lungo andare fanno la differenza e aiutano a sfoggiare una chioma liscia, praticamente invidiabile.

Di seguito vi sveliamo tutto ciò che c’è da sapere in merito soffermandoci sui passaggi che sono da attuare al fine di seguire una routine corretta che possa aiutare a mantenere i capelli belli e sani. Si tratta di informazioni interessanti ma soprattutto efficaci e che dunque vale la pena conoscere.

Capelli lisci, la routine da seguire per non sbagliare

Le persone che hanno capelli lisci o che semplicemente intendono ottenerli devono attuare una serie di accorgimenti che rientrano in una routine piuttosto semplice ma efficace. Grazie al rispetto di piccoli accorgimenti infatti è possibile mantenere la chioma sana e bella, come si è sempre desiderato.

Uno degli aspetti più importante in tal senso è rappresentato dal lavaggio. In particolare, si consiglia di evitare di utilizzare uno shampoo eccessivamente aggressivo. Piuttosto, è bene prediligere formulazioni delicate e dunque prodotto a base di ingredienti naturali. Per i capelli lisci, ad esempio, è estremamente indicato l’olio di semi di lino in quanto aiuta a lisciare i capelli e ad eliminare l’eventuale effetto crespo. Grazie all’impiego di shampoo contenenti l’ingrediente in esame sarà possibile ottenere una chioma più morbida e forte. Occhio anche all’asciugatura che difatti deve avvenire sempre a capelli ben strizzati e dunque privati dell’acqua in eccesso.

Per fare ciò, si consiglia di servirsi di un panno in cotone o in alternativa in microfibra. Fatto ciò, asciugateli con il phon senza esagerare con la temperatura. In riferimento poi alla stiratura, è importante sottolineare che questa deve avvenire non prima di aver proceduto all’applicazione di prodotti termo-protettivi. Oltretutto è assolutamente consigliato lisciare i capelli quando questi sono completamente asciutti per evitare di stressarli eccessivamente e bruciarli. Un ultimo aspetto che fa davvero la differenza e che dunque è bene non sottovalutare è rappresentato dall’utilizzo di maschere per capelli.

Queste, in particolare, devono essere applicate almeno una volta alla settimana, insistendo sulle lunghezze. Il consiglio è quello di eseguire prima del lavaggio in modo tale da rendere i capelli più morbidi e domabili. Come avrete avuto modo di capire si tratta di piccoli e semplici accorgimenti che rientrano in una routine che si consiglia di attuare regolarmente: il risultato sarà assicurato!