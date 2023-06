I consigli su come favorire il riposo del neonato, tutto quello che devono sapere le neo mamme. Le indicazioni utili da conoscere.

Quando una nuova vita entra in casa è una gioia indescrivibile ma allo stesso tempo anche un piccolo terremoto. Tutte le abitudini cambiano e la vita neogenitori è stravolta. Se la gioia per un nuovo figlio aiuta a superare gran parte dei problemi, il momento più difficile è sicuramente durante la notte, quando bisogna alzarsi per le poppate e soprattutto quando il neonato non e vuole sapere di dormire.

Le notti insonni sono comuni a tutti i genitori, alla lunga però possono essere assolutamente estenuanti, anche perché durante il giorno, mentre il neonato dorme, i genitori devono affrontare tanti impegni, anche quando le mamme sono ancora in congedo di maternità. La mancanza di sonno durante la notte, poi, è difficile da recuperare per un adulto.

Che fare? In aiuto delle neo mamme e dei neo papà arrivano i consigli degli esperti. Di seguito vi segnaliamo i suggerimenti su come addormentare il neonato, favorire il suo riposo e anche quello dei genitori. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Come favorire il riposo del neonato, cosa devono sapere le neo mamme

I risvegli notturni nei neonati sono abbastanza frequenti perché il loro sonno è più leggero di quello degli adulti. Un ciclo di sonno in un neonato dura circa 50 o 60 minuti, mentre in un adulto 90 minuti. Si tratta di una condizione fisiologica che corrisponde alle caratteristiche fisiche alle esigenze del neonato. I risvegli sono necessari per l’allattamento, mentre il sonno leggero permette al neonato di svegliarsi subito in caso di difficoltà respiratorie. Tutto ha uno scopo.

Il problema, per il neonato ma soprattutto per i genitori, si presenta quando i risvegli sono molto più frequenti del normale e oltre le esigenze di base del bambino, con lunghe ore in cui il piccolo non riesce a prendere sonno ed è nervoso. Quando si verifica questo problema è importante per i genitori cercare di mantenere la calma e saper ascoltare il neonato, che attraverso la mancanza di sonno, i pianti e il nervosismo comunica un disagio o un bisogno.

Non esistono delle regole univoche e universali per far addormentare un neonato. Ogni bambino piccolo ha il suo modo di addormentarsi e possono essere utilizzati metodi differenti per favorire il suo riposo. In ogni caso, gli esperti raccomandano alcuni consigli e buone abitudini che possono essere molto utili. Su tutti, è fondamentale il contatto fisico con il neonato, cullarlo, coccolarlo e accarezzarlo lo aiutano a rilassarsi, a sentirsi più sicuro e abbandonarsi al sonno.

Addormentare il neonato cullandolo in braccio è il metodo che usano tutte le neomamme ed è assolutamente raccomandato dagli esperti. È molto importante, poi, che mamma e bebè dormano nello stesso momento, che il loro sonno sia sincronizzato. In questo modo, riposano meglio entrambi.

Inoltre, vi abbiamo già segnalato perché un neonato ha bisogno di dormire vicino alla mamma. Seguendo questi consigli degli esperti e soprattutto quelli del vostro pediatra, riuscirete a favorire il sonno del vostro bebè.