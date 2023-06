Con questo metodo non vedrai mai pesciolini d’argento in casa tua: geniale!

Continui a trovare in casa dei pesciolini d’argento? Scopri come liberarti della loro presenza fastidiosa in poche mosse.

Trovarsi degli insetti in casa non è certamente piacevole e lo è ancora di meno se si ha la fobia. Fortunatamente ci sono dei modi per liberarsene del tutto.

I pesciolini d’argento sono larve di insetti, tipo dei vermetti, appartenenti all’ordine dei tisanuri. Il loro nome deriva dal colore argenteo opaco del corpo. Sono animali onnivori che si nutrono di organici in decomposizione, ma possono anche attaccare alimenti consumati dall’uomo.

Pesciolini d’argento nelle case: origine, rimedi e prevenzione

I pesciolini d’argento si sviluppano a partire dalle uova deposte nei luoghi più bui e umidi delle case, come per esempio il fondo degli armadi, i tubi delle prese d’aria dei bagni, la terra all’interno dei vasi di fiori ecc. Le larve completano il loro ciclo vitale in circa 10 mesi. Per nutrirsi, le larve dei pesciolini consumano residui organici come frammenti di cibo lasciati cadere negli angoli, fondi di tazze, polvere ed altro ancora. Sono particolarmente attirati da amidi e zuccheri complessi. Tuttavia possono danneggiare anche libri, documenti e tessuti andando a nutrirsi delle fibre cellulosiche.

Per eliminare i pesciolini d’argento e impedire che tornino si consiglia innanzitutto di effettuare una pulizia approfondita di tutta la casa, rimuovendo residui di cibo e sporcizia nei nascondigli preferiti, come dietro i mobili e nelle fessure. È utile spolverare gli scaffali e lavare pavimenti e battiscopa.

Successivamente si possono applicare utilizzare specifici a base di piretrine naturali o sintetiche, come polveri da insufflare negli angoli o spray. Se però se preferisci un rimedio naturale e non a base di agenti chimici, quello di cui avrei bisogno sarà una patata grattugiata.

Prelevare soluzioni che si possano adattare per liberarsi di questi fastidiosi insetti troviamo le spezie e gli oli essenziali: pare che questi piccoli insetti odino la lavanda e l’alloro, che quindi diventano un repellente davvero efficace per proteggere la propria casa. Allo stesso modo anche la citronella, la mente peperita e il ginkgo biloba funzionano alla perfezione: tutto quello che dovrei fare sarà diluire una ventina di gocce di queste sostanze e metterli nei diffusori a spruzzo. Anche le bucce di cedro sono ottime per risolvere il problema.

Se le profumazioni degli oli essenziali non fanno al caso tuo, puoi ricorrere a degli ortaggi che si trovano sempre e che costano pochissimo: le patate. Ti passa la grattugiarle e aggiungerle a una miscela composta da zucchero e acido borico