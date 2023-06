È morto Silvio Berlusconi | Addio ad uomo che ha cambiato le sorti dell’Italia

È morto Silvio Berlusconi, l’ex Presidente del Consiglio e leader di Forza Italia. Il decesso presso l’ospedale San Raffaele di Milano all’età di 86 anni.

Silvio Berlusconi è stato uno dei più celebri e al tempo stesso controversi personaggi della politica italiana e non solo. Oggi è morta una delle personalità che hanno guidato l’Italia e che è entrata a pieno titolo nella storia del Paese.

Negli ultimi giorni l’ex premier ha fatto preoccupare gli italiani a causa di alcuni ricoveri in ospedale. Nulla di grave, almeno così ha sempre sostenuto il suo staff, fino al ricovero permanente per una sospetta infezione al sangue. Ospitato al San Raffaele, le situazioni di Berlusconi si sono rivelate critiche e, oggi 12 Giugno 2023, è stata diramata la notizia del decesso.

Quello di Silvio Berlusconi è strato uno dei volti più iconici dell’Italia intera. Entrato attivamente nel mondo della politica a partire dagli anni ‘90, l’imprenditore milanese è stato per parecchi anni alla guida del bel Paese, che non ha mai abbandonato nemmeno quando il suo partito, Forza Italia, era ai minimi storici.

Silvio Berlusconi, la morte dopo i numerosi ricoveri

Nato a Milano il 29 settembre 1936, Silvio Berlusconi è stato uno dei politici e imprenditori più influenti a livello nazionale. Nelle ultime settimane Berlusconi era stato ricoverato a causa di alcuni problemi di salute, per poi essere prontamente rilasciato. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’ex premier è ritornato in ospedale per alcuni controlli di routine, ma così non è stato e stamattina è arrivata la triste notizia del decesso.

Oggi tutti conoscono Silvio Berlusconi che, in parallelo al ruolo politico, non ha mai abbandonato la sua vocazione per l’imprenditoria. Simbolo del self-made man, Berlusconi è stato l’emblema di “colui che ce l’ha fatta da solo”. Nel corso degli anni ha costruito un vero e proprio impero, spaziando dall’edilizia alla comunicazione, fino al calcio e all’editoria.

Con il tempo il leader di Forza Italia è diventato un personaggio pubblico a tutti gli effetti, anche grazie alle numerose incursioni nel mondo dello spettacolo. Ospite nei maggiori talk show della televisione nazionale, Berlusconi è entrato nelle case di milioni di italiani con il suo carisma e la stoffa del leader che lo hanno contraddistinto nel tempo. Silvio Berlusconi lascia una famiglia numerosa composta da ben 5 figli, avuti da due relazioni passate e 17 nipoti. Al suo fianco fino alla morte c’era Marta Fascina, ultima compagna dell’ex premier.