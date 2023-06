I coltelli in cucina non tagliano più come una volta? Ecco il trucco casalingo per affilarli

I coltelli nella tua cucina non tagliano più come una volta? Allora dovresti utilizzare questo trucchetto casalingo per affilarli.

In ogni cucina che si rispetti vi è un’alta presenza di utensili, tutti davvero utili. Sicuramente non possono mancare il tostapane, il frullatore, le diverse ciotole in cui preparare la pasta di pane per la pizza o deliziose insalatone, ciotoline per riporre al loro interno il gelato, mestoli vari (legno, plastica, acciaio) per poter mescolare gli alimenti che cuciniamo. Insomma, tantissimi utensili che si rivelano indispensabili nella nostra cucina. Tra questi sicuramente vi sono anche i coltelli, ognuno con la sua forma e dimensione specifica per poter tagliare ed affettare i diversi cibi.

Ma se questi, ad un certo punto, iniziano a non tagliare più come una volta? Li gettiamo via o li doniamo all’arrotino, nella speranza che li affili? Per evitare questa trafila dolorosa ed anche dispendiosa, abbiamo pensato di farvi mettere in pratica un rimedio naturale, che vi consentirà di averli perfetti come prima.

Affila i coltelli con questo rimedio naturale e torneranno come nuovi

Avere diversi coltelli, con diverse funzioni, è ciò che occorre ad una nuova cucina. Di certo non possiamo pensare di tagliare il pane con il coltello del formaggio o viceversa, tagliare la carne con il coltello del prosciutto e viceversa: ad ogni coltello, la sua funzione. Col passare del tempo, degli anni, e soprattutto in seguito ad uso continuo dei coltelli, può capitare che quest’ultimi tendano a non tagliare più risultando così davvero inutili.

L’idea principale è quella di gettarli via, ma se sono stati acquistati da poco sarebbe un vero e proprio spreco. La seconda sarebbe recarsi da un arrotino e chiedere di affilarli, ma sarebbe una spesa dispendiosa da portare avanti e difficilmente si trovano persone che compiono ancora questi lavori. Ecco perché abbiamo deciso di farvi provare un trucchetto che veniva sempre utilizzato dalle nostre nonne e che risulta essere davvero efficace.

Per realizzarlo avremo bisogno di:

dentifricio

ciotolina

sale

aceto

panno in microfibra

La prima cosa da fare è versare sul coltello, da entrambi i lati, il dentifricio, spalmandolo con le dita, in modo che sia uniforme e facendo, ovviamente, attenzione a non tagliarsi. Da parte mettere, sul fondo della ciotolina (all’esterno, non all’interno) dell’aceto e al suo interno del sale; mescolare e stenderlo sul bordo stesso della ciotola. Prendere poi il coltello che si desidera affilare e strisciarlo per diverse volte sul bordo della ciotola.

Infine sciacquarlo sotto l’acqua corrente, eliminando i residui di dentifricio e sale, ed asciugarlo con un panno in microfibra.