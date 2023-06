Il doppio chignon è la pettinatura dell’estate: perfetta per la spiaggia e per dimostrare meno anni

Il doppio chignon è tornato di tendenza. Dagli anni ’90 arrivano gli space buns, che stanno proprio bene a tutte. Anche alle più grandi per un’aria più giovanile.

Anche le mode sui capelli cambiano di anno in anno e molto spesso ritornano. Le star ci suggeriscono quali sono le tendenze del momento, sui colori, sulle pettinature e sui tagli. Quest’anno c’è un ritorno agli anni ’90 e inizi del Duemila e le influencer di oggi prendono ispirazione dalle popstar degli anni ’90 e dai manga per acconciare i loro capelli.

Oltre alle mode per quanto riguarda l’abbigliamento, con dei grandi ritorni Y2K sui pantaloni, abiti e perfino nel make-up, tantissime vip come Cara Delevingne, Molly King, e altre hanno sfoggiato per questa estate look che ricordano quelli delle Spice Girls e di Sailor Moon. I loro look, imitatissimi soprattutto dalle adolescenti, sembrano essere diventati un must-have per questa stagione.

Le star sfoggiano gli space buns: la nuova tendenza non così nuova

Gli space buns sono tornati di tendenza dagli anni ’90. Indossati dalle ex ragazze che sono cresciute in quella meravigliosa epoca fatta di poster alle pareti, giornaletti Cioè, figurine, merchandising di girlband e popstar, ora sono proprio dappertutto. Si tratta di un doppio chignon che fa tanto anche Sailor Moon, rappresentato molto spesso nei manga con il nome di odango. Le Spice Girls erano tra le star della musica che spesso si pettinavano in questa maniera, assieme a frisee e codini colorati.

Oggi le ragazze li hanno scoperti da star e influencer dei social network, che in questo momento, hanno fatto tornare gli space buns tra le tendenze più in voga del momento. Questa acconciatura è perfetta per quelle ragazze che vogliono rinnovare il proprio stile senza rinunciare ad un tocco di originalità. Da utilizzare in diverse occasioni, dagli eventi serali fino alle giornate in spiaggia, gli space buns sono un’idea versatile e alla portata di tutte. Anche per le più grandi, per sembrare più giovani dando così un’aria sbarazzina.

Naturalmente questo stile di pettinatura può essere personalizzato in molti modi, aggiungendo trecce e accessori originali, come gioielli per capelli e glitter. Gli space buns più belli da imitare, con ispirazioni dai social network e tante bellissime varianti usate da celebrità come Mollie King, Cara e Poppy Delevingne. Se non vuoi rinunciare alle space buns è bene sapere che è un’acconciatura molto semplice da realizzare.

Basta dividere i capelli in due parti da una riga in mezzo. Dopo di che bisogna afferrare prima una parte e arrotolarla come se stessimo facendo un normale chignon. Lo stesso procedimento bisogna farlo anche con l’altro lato e subito abbiamo i nostri space bun che ci daranno l’aria un po’ manga.