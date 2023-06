Quanti nipoti lascia Berlusconi: non immaginereste mai il numero. Ecco di chi sono figli

Con una lunga storia come amatore alle spalle, nel corso della sua vita Silvio Berlusconi ha avuto ben cinque figli: ma quanti nipoti ha?

L’ex leader di Forza Italia ha senza dubbio avuto una vita amorosa, e non solo, molto movimentata: sono numerose, infatti, le donne e le avventure che ha collezionato nel corso della sua vita, tra quelle ufficiali e quelle invece un po’ meno ufficiali.

Tante storie d’amore e donne importanti che lo hanno accompagnato nelle fasi più significative della sua vita. Da queste unioni, o per meglio dire da quelle più importanti, sono nati anche i suoi cinque figli.

Si tratta senza dubbio di una famiglia molto numerose quella che Silvio Berlusconi lascia alle sue spalle, con tanti figli ma ancor di più nipoti.

Silvio Berlusconi, quanti nipoti lascia il politico

Nonostante, infatti, la sua forse incostanza come amante e soprattutto i numerosi tradimenti che spesso hanno portato alla fine delle sue relazioni e dei matrimoni che lo hanno accompagnato negli anni, Silvio Berlusconi ha avuto solo due veri, grandi amori nella sua vita: i suoi cinque figli e, soprattutto, i ben diciassette nipoti (di cui l’ultimo è nato proprio quest’anno, proprio in concomitanza del discorso che il politico ha tenuto al Senato come segno di fiducia al governo Meloni). Ma chi sono i nipoti di Silvio Berlusconi?

Come prima cosa ricordiamo che il politico ha avuto i primi due figli, Marina e Piersilvio, dal suo primo matrimonio con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio. Mentre gli ultimi tre, ovvero Barbara, Eleonora e Luigi, sono nati dalle sue seconde nozze civili con Veronica Lario. Marina, nata nel sessantasei, è mamma di Gabriele e Silvio, mentre Piersilvio, nato nel sessantanove, è papà di Lucrezia Vittoria (nata dalla relazione con Emanuela Mussida), Lorenzo Mattia e Sofia Valentina (nati, invece, dall’unione con Silvia Toffanin). Ma è anche nonno di Lucrezia Vittoria, nata nel duemila ventuno e figlia proprio di Lucrezia Vittoria.

C’è poi Barbara, terza figlia di Silvio Berlusconi e nata nell’ottantaquattro: ben cinque nipoti per il politico, ovvero Alessandro, Edoardo, Leone, Francesco Amos ed Ettore Quinto, avuti con l’ex compagno Giorgio Valaguzza e l’attuale Lorenzo Guerrieri. Per quanto riguarda Eleonora, classe ottantasei, invece, ha avuto ben tre figli insieme al modello Guy Binns: ovvero Riccardo, Flora e Artemisia. E per finire abbiamo l’ultimo dei figli di Silvio Berlusconi: Luigi, nato nell’ottantotto, ha avuto due figli insieme alla moglie Federica, ovvero Emanuele Silvio e Tommaso Fabio.