Infezioni nei bambini: l’allarme dei medici e come proteggerli | Prezioso da sapere

Nuova infezione per i bambini, vediamo come proteggerli con l’aiuto dei medici: informazioni preziose per la cura dei bambini.

Dopo la pandemia mondiale di Covid-19, adesso qualsiasi infezione ci sembra qualcosa di cui preoccuparci un po’ di più. Con l’avvento di queste nuove forme di virus, è arrivata anche una sorta di isteria generale, per la quale molte mamme preoccupate per i loro bambini, si sono trovate ad affrontare nuove infezioni con sintomi diversi da quelli del solito. Quindi che cosa abbiamo imparato da questa pandemia mondiale? Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e come respingere questi nuovi virus.

Due anni e mezzo di pandemia ci hanno sicuramente sensibilizzato sull’uso di dispositivi di protezione come il gel igienizzante, le mascherine chirurgiche, nonché le FFP2, molto più protettive. Dunque, la pandemia da covid ci ha lasciato dei segni indelebili che ancora si riscontrano nella nostra società, sia fisici che psicologici. Altri metodi che abbiamo preso in considerazione molto più spesso sono stati: il lavaggio frequente delle mani, cambiare spesso l’aria nei locali delle scuole, delle palestre e dei centri pubblici. Per i bambini però ci sono delle norme specifiche da seguire che potrebbero aiutare ancora di più a contenere questi virus, scopriamo i consigli degli esperti.

Bambini e virus: le norme da seguire secondo gli esperti, informazioni davvero importanti

I pediatri si sono occupati di prendersi cura delle quotidianità dei bambini, considerando alcune norme di igiene. Una guida vera e propria che si intitola ‘Verso una nuova quotidianità. La lezione del Covid’, che è stato presentato all’Università di Pavia in collaborazione con la casa farmaceutica Dompé.

Un decalogo vero e proprio che contiene 10 consigli o regole che devono essere rispettate per lasciar vivere al bambino con serenità ogni situazione che può essere di natura patogena.

Non isolarsi, anzi lasciare che il bambino conduca una vita normale, cosa che potrebbe incidere sul lato psicologico, creando difficoltà. Impiegare l’uso dei vaccini, sia per bambini che per adolescenti. Se il vostro bambino ha la febbre, consultate il vostro pediatra. Se il bambino contrae il Covid non allarmarsi inutilmente, ma consultare il vostro pediatra. Gli specialisti dicono che non solo il Covid 19 è in circolazione, ma anche altri virus respiratori a cui stare attenti. In caso di infezione virale non vanno assolutamente somministrati antibiotici. Il vaccino contro l’influenza è consigliato anche in età pediatrica. Areare gli ambienti è una pratica davvero importante per far circolare l’aria nella stanza. Sport e attività fisica vanno praticate anche d’inverno Abituarsi all’uso di gel igienizzante e abituarsi a lavare spesso le mani.

Questi i consigli dei pediatri, con i quali potrete stare serene voi mamme e i vostri bambini.