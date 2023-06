Mai fare questo errore con l’accappatoio: rischi grosso e non lo sai

Neanche immagini il pericolo che corri se lasci così l’accappatoio: rimedia subito e non ci saranno più problemi.

Dopo una giornata intera passata fuori casa e soprattutto ora che le temperature iniziano ad essere più alte, non c’è nulla di meglio che gettarsi sotto la doccia e concedersi quei 5 minuti rigenerativi per mandare via tutta la stanchezza accumulata. Fatto questo, il passo successivo è quello di avvolgerti nel tuo accappatoio e lasciarti coccolare dalla sua morbidezza.

Fin qui nulla di nuovo starai dicendo, eppure è proprio in questo momento che stai mettendo in serio pericolo la tua salute. Da sempre, infatti, i posti umidi sono terreno fertile per la proliferazione di germi e batteri e l’accappatoio bagno, lasciato in bagno ad asciugare è proprio il posto ideale per favorire tutto questo. Ma com’è possibile che un’abitudine così comune si dimostra in realtà essere così pericolosa?

Mai lasciare l’accappatoio in bagno: il motivo ti lascerà senza parole

Non è di certo la prima volta che ti sveliamo alcune delle peggiori abitudini che hai in casa. Alcune, soprattutto se fatte continuamente, possono rivelarsi piuttosto pericolose sia per te che per la tua famiglia. Una fra queste, è quella di lasciare l’accappatoio bagnato nel bagno. Un gesto che tutti facciamo quotidianamente, ma che in realtà cela delle insidie non da poco e tra poco capirai perché.

Sicuramente ti starai chiedendo in che modo lasciare l’accappatoio bagnato in bagno possa davvero rappresentare un problema per la tua salute, cerchiamo quindi di fare chiarezza. Quello che devi sapere e che ti abbiamo già accennato ad inizio articolo, è che in ambienti umidi aumenta notevolmente la possibilità di proliferazione di germi e batteri. Un esempio lampante, ad esempio, è la formazione della muffa proprio in luoghi come il bagno.

Lasciare un accappatoio bagnato appeso al suo interno per più giorni, non fa altro che diventare terreno fertile per la loro formazione. Di conseguenza, asciugarsi con un accappatoio, che seppur visivamente sembra pulito ma in realtà è contaminato, non è di certo una cosa buona e giusta. Per evitare che questo accada e non correre quindi alcun rischio, ti basterà usare queste precauzioni:

Dopo aver usato l’accappatoio asciugalo all’aria aperta e rimettilo in bagno solo se completamente asciugato; Lavalo una volta a settimana e nei periodi in cui lo usi di più meglio lavarlo anche due volte; Preferisci tessuti leggeri e freschi come la microfibra o il cotone; Se proprio non puoi fare a meno del classico accappatoio di spugna lascialo asciugare alla perfezione.

Basteranno queste piccole accortezze e l’accappatoio non sarà più un pericolo per la tua salute e per quella dei tuoi cari.