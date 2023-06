Né bob né pixie: gli hair diva stanno conquistando tutte le donne|Gli anni 50 tingono il 2023 di immenso stile

Anni’50, la proposta cool dell’estate per non passare inosservata: ecco i look da ricreare per essere alla moda come le dive hollywoodiane.

Le tendenze dei capelli per il 2023 si ispirano agli anni ’50, con tagli, acconciature e colori che richiamano lo stile retrò di quell’epoca.

Di sicuro questa epoca ha dettato grossi cambiamenti in fatto di moda, tanto da ispirare ancora oggi, che siamo nel 2023, donne di tutto il mondo. Un vero e proprio trend che viene portato avanti soprattutto da star internazionali del panorama musicale e non solo, come Katy Perry, Rita Ora, Christina Aguilera.

Tendenza capelli che si ispira alle dive del passato

Le tendenze capelli per i capelli 2023 si ispirano a Marilyn Monroe, che è senza dubbio una delle icone più famose degli anni ’50. Con i suoi capelli biondi, il suo sorriso seducente e il suo stile glamour, ha incantato il pubblico di tutto il mondo.

Audrey Hepburn, icona di eleganza e raffinatezza negli anni ’50. Il suo taglio di capelli corto, la sua grazia naturale e il suo stile semplice ma sofisticato hanno reso Audrey un’icona senza tempo. Grace Kelly, diventata in seguito principessa di Monaco, ha incarnato l’eleganza e la grazia degli anni ’50. I suoi capelli biondi, il viso angelico e i suoi abiti di alta moda hanno fatto di lei un’icona di stile.

I Victoria Roll e il ciuffo Rockabilly sono di sicuro i must have per l’estate e non solo. Entrambe queste acconciature richiedono una certa abilità nel pettinare e fissare i capelli, quindi potrebbe essere utile chiedere l’aiuto di un parrucchiere esperto per ottenere il look desiderato. Sia il ciuffo rockabilly che il “Victoria Roll” sono emblemi di stile degli anni ’50 e possono essere reinterpretati in modo moderno per creare un look vintage ma attuale.

Il ciuffo rockabilly è un acconciatura distintiva tipica del genere musicale rockabilly degli anni ’50. Si tratta di un ciuffo di capelli lungo che viene pettinato verso l’alto e all’indietro per creare un look ribelle e voluminoso.

Esso può essere fissato con lacca per capelli o con l’uso di pettini e mollette. Il “Victoria Roll” è un’acconciatura elegante e sofisticata che prende il nome dalla regina Vittoria d’Inghilterra, che ha vissuto nel XIX secolo, ma che ha influenzato anche lo stile degli anni ’50. Essa prevede la creazione di riccioli o onde morbide ai lati del viso, che sono poi arrotolati e fissati sulla parte posteriore della testa.

I colori per non sbagliare sono tre: biondo, rosso e liquirizia

Ispirandoci alle dive del passato, i colori per non sbagliare sono il biondo platino, il rosso vibrante e il castano quasi nero, meglio conosciuto come liquirizia, eccoli nel dettaglio: