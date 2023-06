Venezia, com’è nata la città più romantica e amata al mondo

E’ senza dubbio una delle città più rappresentative e romantiche di Italia, ma come è nata la bellissima Venezia? Scopriamolo

Straordinaria, incantevole e soprattutto invidiata da tutto il mondo: non c’è dubbio che Venezia, con le sue caratteristiche fuori dal comune, rappresenti una delle città più belle di cui al giorno d’oggi è possibile godere.

Al punto tale che sono centinaia, se non addirittura migliaia i turisti che ogni anno viaggiano da qualsiasi parte del mondo proprio per avere l’occasione di passare qualche giorno nella magica e galleggiante Venezia: ma vi siete mai chiesti cosa si nasconde nella storia di questa città che, col tempo, è diventata un vero e proprio simbolo del nostro Paese?

Basti sapere, ad esempio, che non solo è una delle più belle oltre che storiche d’Italia, ma è anche tra le più antiche: sorge, infatti, ben prima del quinto secolo e nel corso dei secoli è riuscita a diventare una vera e propria potenza, ricca di storia, cultura e soprattutto monumenti indelebili. Per approfondire il passato di Venezia, continuate a leggere insieme a noi.

Com’è nata l’incantevole Venezia? Scopriamolo insieme

Bisogna andare molto indietro nel tempo per poter leggere di quelle che sono delle prime, possibile attestazioni dell’attuale Venezia. Per la precisione, bisogna risalire al 537 quando lo storico Cassiodoro, all’interno delle sue Variae narra proprio la bellezza di queste isolette nel golfo adriatico da cui sarebbe poi sorta la magica e incantevole città di cui possiamo godere tutti noi oggi. All’epoca viene rappresentata come una terra di pescatori, cacciatori e agricoltori con un certo retrogusto incantevole e soprattutto rarefatto: quello che però molti spesso ignorano è che, in realtà, le radici di questa città sono molto più antiche di quanto si possa pensare.

Bisogna infatti risalire a un periodo che va tra il quinto e il sesto secolo quando, per la precisione, si verificarono i primi insediamenti con successiva intensificazione intorno al settimo secolo sotto il peso delle ondate longobarde. Ed è proprio che nasce proprio l’attuale nome di Venezia, che deve la sua origine proprio all’area lagunare in cui si erano per l’appunto insediati i veneti in fuga.

Attualmente, però, non è ancora possibile essere a conoscenza di quelle che sono le reali motivazioni che hanno portato alla nascita dei vari centri abitativi che poi si sarebbero, in un secondo momento, uniti gradualmente in quella che è poi diventata l’attuale e magica Venezia. Per la precisione, per arrivare a una prima parvenza di autonomia politica e religiosa, bisogna infatti aspettare il nono secolo presso il centro amministrativo di Cittanova Eraclea.

E’ solo, però, tra l’undicesimo e il dodicesimo secolo che la città comincia ad acquisire una parvenza di concretezza anche agli occhi delle città estere e dunque ad assumere una fama oltre che cassa di risonanza