Vuoi preparare la crème caramel? Ecco la ricetta casalinga del dessert tra più amati al mondo

Ecco una ricetta chiara e veloce per preparare uno dei dessert più semplici e gustosi che tu possa immaginare. Basta davvero poco!

Ogni tanto è assolutamente necessario dare sfogo alla propria fantasia e provare a fare qualcosina in più dietro ai fornelli. Certo non è una discorso che si può fare tutti i giorni. Tra lavoro, studio e famiglia, inevitabilmente le giornate si fanno piccine piccine e non sempre è possibile ritagliarsi energie e spazio per potersi esprimere in cucina. Per non parlare poi delle difficoltà con cui bisogna fare i conti cercando di accontentare tutti.

Capita però quel pomeriggio in cui, fortunatamente, possiamo ritagliarci un po’ di tempo in più per le nostre passioni e provare a sperimentare con qualche preparazione un po’ più complessa della solita pasta al pomodoro di ordinanza. E magari ci viene voglia di fare un bel dolce, una ricetta particolare che da anni ha conquistato completamente il mondo. Stiamo parlando della creme caramel.

Un piatto che pare abbia lontanissime origini in Grecia, dove si mangiava latte condensato e con il miele. La versione moderna però pare sia stata creata dai portoghesi, perfezionata dagli spagnoli e per qualche motivo abbia un nome francese. Un vero e proprio mix di cultura europee, per la nascita di un dolce apprezzato in tutto il mondo. E che puoi preparare facilmente a casa anche tu.

Creme caramel fatta in casa, la ricetta velocissima per un dolce unico

Per preparare una deliziosa creme caramel non ti servono ingredienti particolarmente complicati e anzi, è uno di quei piatti che potresti preparare anche in modo improvviso, magari per soddisfare la tua voglia di dolce o stupire degli ospiti che improvvisamente ti hanno occupato casa.

Ecco gli ingredienti che sono necessari per la ricetta:

400g di zucchero

1 litro di latte

4 uova intere e 10 tuorli

Estratto di vaniglia

burro

Prendente un pentolino e mettete 150g di zucchero e fatelo appunto caramellare, facendolo imbrunire senza bruciarlo. Quindi prendete uno stampo dove volete preparare i dolcetti, imburratelo per bene e aggiungeteci lo zucchero caramellato. Prendete il resto dello zucchero e sbattetelo insieme alle uova e ai tuorli in modo vigoroso.

In un pentolino a parte far riscaldare il latte con delle gocce di estratto di vaniglia e prima che bolla versarlo nel mix di uova e zucchero, facendo attenzione a non creare grumi e a non cuocere eccessivamente il liquido così ottenuto. Ora versare quanto ottenuto nello stampino già imburrato e zuccherato, e poi tutto nel forno a bagnomaria per un circa due ore, con una temperatura di 30 gradi. I dolcini devono raggiungere la temperatura interna di 85 gradi. Far raffreddare prima di servire a tavola.