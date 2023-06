8 bicchieri d’acqua ti tolgono 4 chili: la dieta più comoda del mondo è anche veloce

Vuoi perdere 4 kg prima della temuta prova costume? Segui la dieta degli 8 bicchieri d’acqua e ottiene risultati sorprendenti rapidamente.

La dieta dell’acqua può essere molto efficace e anche semplice da fare se segui alcune regole precise ma facili: ecco come dire addio per sempre ai kg di troppo in poco tempo.

Se sei stanco di provare diete complicate perché trovi che sia difficile seguire un regime alimentare con delle regole troppo complesse, sappi che non sei non sei l’unico. Le diete infatti falliscono perché la maggior parte delle persone dopo un po’ perde la motivazione. Se però provi a seguire una dieta ipocalorica semplice, e soprattutto se segui la regola degli 8 bicchieri di acqua al giorno, tu potrai liberarti di 4 kg e superare brillantemente la tanto temuta prova costume, che ormai è sempre più vicina.

Dieta, come dimagrire in modo facile e perdere subito 4 kg: ecco come funziona

Tutto quello che dovrai fare è riuscire a rispettare un regime alimentare che ti impone un piccolo taglio calorico quotidiano di circa 200 / 400 calorie rispetto al tuo fabbisogno giornaliero, e bere 2 bicchieri d’acqua un prima dei 3 pasti principali, e un bicchiere d’acqua a metà è mattinata e a metà pomeriggio.

L’acqua infatti dà un senso di sazietà, regola le nostre funzioni vitali, aiuta a mantenere in salute la vista, l’intestino, la pelle e garantisce il corretto drenaggio dei liquidi e ti farà espellere le tossine in eccesso. Prova a seguire una dieta con questo menu tipo:

Al mattino fai colazione con un bicchiere di latte scremato con due fette biscottate integrali e della marmellata senza zucchero.

con un bicchiere di latte scremato con due fette biscottate integrali e della marmellata senza zucchero. Come spuntino bevi un succo di arancia, e a pranzo mangia un primo piatto con un contorno di verdure. Ad esempio 80 g di pasta con delle zucchine, ma ricorda di condire solo con olio a crudo non superando mai un cucchiaino per ogni pasto.

bevi un succo di arancia, e a pranzo mangia un primo piatto con un contorno di verdure. Ad esempio 80 g di pasta con delle zucchine, ma ricorda di condire solo con olio a crudo non superando mai un cucchiaino per ogni pasto. A merenda mangia un frutto o 200 g di mirtilli.

mangia un frutto o 200 g di mirtilli. A cena mangia una fetta di pane con un etto di bresaola e un contorno abbondante di verdure.

Sostituisci nei giorni a seguire la bresaola con pollo, vitello oppure con centocinquanta grammi di pesce e ricordati di non utilizzare cotture grasse come fritto o soffritto, di non consumare alcolici e di non eccedere poi durante il weekend. Oltre a regolarti con il cibo, stai attento a bere l’acqua seguendo queste quantità:

due bicchieri prima di colazione

uno a metà mattina

due prima di pranzo

uno a metà pomeriggio

due prima di cena.

Con questa dieta facile da seguire, i certo in pochissimo tempo vedrai un grande miglioramento e perderai i kg in eccesso.