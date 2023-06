Il sintomo silenzioso della malattia gravissima che puoi individuare quando ti lavi i capelli

Il nostro corpo ci parla anche se non ce ne accorgiamo. Tra gli altri, c’è un alert lanciato dai capelli che non va assolutamente trascurato.

La perdita dei capelli è un fenomeno che prima o poi capita a tutti: fa parte di un ciclo naturale. La tua chioma potrebbe sembrare meno folta a causa dell’invecchiamento, della carenza di ferro, dello stress e persino di un cambio di stagione. Ma se ti accorgi che i tuoi capelli sembrano molto più sottili, e ne trovi molti sulla spazzola o quando li pettini con le dita, potrebbe essere la spia di qualcosa di più serio che riguarda la tua salute.

Il dottor Greg Vida, chirurgo presso la Harley Street Hair Clinic ed esperto in materia ha rivelato al Mirror che la perdita dei capelli è un sintomo poco conosciuto del diabete. Tale condizione – caratterizzata da livelli di zucchero nel sangue troppo alti – può infatti portare, in alcuni casi, a perdere improvvisamente molti capelli. Ricordiamo che esistono due tipi principali di diabete, di tipo 1 e di tipo 2: mentre il primo è una condizione permanente in cui il sistema immunitario del corpo attacca e distrugge le cellule che producono insulina, molte persone possono avere il diabete di tipo 2 per anni senza rendersene conto. Ecco allora che vale la pena di prestare attenzione ai segnali lanciati dal nostro corpo.

L’avvisaglia del nemico invisibile nei nostri capelli

Secondo la Harley Street Hair Clinic, poiché l’insulina trasferisce lo zucchero degli alimenti che mangiamo dal flusso sanguigno nelle cellule per essere immagazzinato o utilizzato come energia, una sua carenza può causare l’accumulo di zucchero in eccesso nel sangue. E alti livelli di zucchero possono danneggiare i vasi sanguigni. Tutto ciò è rilevante per la crescita dei capelli, poiché i vasi sanguigni “trasportano ossigeno in tutto il corpo e i vasi sanguigni danneggiati potrebbero non essere in grado di fornire abbastanza ossigeno per nutrire i follicoli piliferi“.

Il normale ciclo di crescita dei capelli di solito passa attraverso tre fasi – quella di crescita attiva, quella di riposo e quella di spargimento -, ma il diabete può interrompere questo processo. “A causa del cambiamento nel ciclo di crescita dei capelli, i soggetti diabetici possono aspettarsi di perdere più capelli del solito“, spiega il dottor Vida. Anche se alti livelli di zucchero nel sangue non fermeranno completamente il ciclo di crescita, possono determinare una perdita di capelli più rapida della loro ricrescita, con conseguente diradamento.

Alcuni malati di diabete potrebbero anche sperimentare una condizione nota come alopecia areata. Questa è più comune nelle persone con diabete di tipo 1, secondo Medical News Today, e provoca perdita di capelli a chiazze sulla testa, sulle braccia e in altre aree del corpo. Ma va detto che la perdita di capelli potrebbe non essere direttamente correlata al diabete, bensì un effetto collaterale dallo stress legato alla malattia o dei farmaci assunti.