Labbra carnose: non serve la chirurgia ma questi esercizi e movimenti e il segreto dell’idratazione

Come avere le labbra carnose senza chirurgia estetica? Ecco una serie di trucchi che puoi fare per rimpolpare e idratarle

Le labbra carnose sono considerate l’ideale femminile perché evocano sensualità e giovinezza. Per questo tantissime donne si rivolgono alla medicina estetica e altri trattamenti per volumizzare le proprie labbra. Se hai le labbra sottili ci sono anche dei trucchetti meno costosi e meno dolorosi per avere delle labbra al top.

Uno dei difetti, accanto a quelle fini, è quello di avere le labbra secche e poco idratate. Questo problema tende a rendere il viso più spento e stanco. Per conservare il turgore delle labbra, che con l’età tende a diminuire, ci sono dei segreti che possiamo svelarti e che vi faranno risparmiare i soldi che volevi investire per il filler.

Come rimpolpare le tue labbra con gli esercizi e l’idratazione

Per prima cosa è importante curare l’idratazione della tua pelle, utilizzando creme con il filtro solare e balsami idratanti specifici per la zona. E’ un aspetto che non va mai trascurato, poiché, come il resto del tuo viso, le labbra risentono molto del sole e degli agenti atmosferici. Anzi, forse di più, perché sono più delicate. Questo ti aiuterà anche a prevenire la formazione delle cosiddette ”rughe a codice a barre”, che cominciano a comparire intorno ai 50 anni.

Se stai avvertendo che le tue labbra stanno cominciando a perdere tono, la ginnastica facciale è molto importante per la produzione del collagene, la cui carenza si verifica anche nelle labbra che con il tempo tendono ad assottigliarsi e seccarsi. Sono esercizi molto semplici che possono fare tutte ad ogni età. Certamente, se dovessimo dire che gli effetti sono uguali a quelli del filler e da un labbro sottile passerai a una bocca simile ad Angelina Jolie ti stiamo dicendo una grande bugia.

Tuttavia, è possibile far sembrare le labbra più carnose ottenendo un effetto più turgido e più pieno. Uno dei movimenti più efficaci è quello di alternare simulazioni di sorrisi e baci. Bisogna mantenere la stessa posizione per dieci secondi e poi riprendere con lo stesso esercizio. Altrimenti si può simulare solo il movimento del bacio (quella posizione della bocca che assumiamo quando facciamo i selfie). Un altro segreto che vogliamo svelarvi è quello di fingere di soffiare qualcosa o fare dei cerchi con la bocca. Questo movimento aiuta a sviluppare i muscoli delle labbra, come quello di fischiettare.