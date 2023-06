Mai più capelli rovinati in estate: 4 tecniche per evitare un disastro

Bisogna prendersi cura dei propri capelli, soprattutto in estate che con il sole possono ulteriormente danneggiarsi

I capelli sono davvero un bene da preservare, con pochi semplici accorgimenti si può rendere la propria chioma fluente anche in estate, dove il sole, la salsedine, cloro e sabbia posso rovinarli irrimediabilmente.

Ma, soprattutto in estate, il rischio è quello di ritrovarsi con capelli danneggiati per i quali l’unica soluzione è quella di tagliare molto, soprattutto le punte che possono risultare sfibrate e secche. Un vero e proprio problema – quello del danneggiamento dei nostri capelli – che può essere evitato.

No ai trattamenti schiarenti e aggressivi che danneggiano irrimediabilmente i capelli anche in estate

In primis non bisogna schiarire i capelli con trattamenti appunto schiarenti. Per poter rendere di un tono o più la propria chioma più chiara si vanno ad applicare dei prodotti che danneggiano il fusto irrimediabilmente.

Un’altra strategia da poter applicare è quella di optare per il giusto taglio di capelli. Mantenendo la chioma non troppo lunga, quando si hanno capelli difficili da modellare, può essere la soluzione giusta per non dover usare il phon, piastre o trattamenti particolarmente dannosi.

Infatti è possibile optare per l’asciugatura all’aria e utilizzare prodotti lucidanti e idratanti. Ciò evita anche quelli che possono essere gli shock termici, dovuti proprio dall’utilizzo di strumenti che raggiungono alte temperature.

Asciugatura all’aria e trattamenti termoprotettori per capelli lucidi e fluenti: Pertanto l’asciugatura deve essere delicata, no all’utilizzo, quindi, di alte temperature e di strumenti troppo aggressivi. I prodotti per i capelli come shampoo e maschera devono essere preferibilmente naturali certificati, a base, insomma, di sostanze naturali che rispettano i capelli. Così le colorazioni.

Non bisognerebbe scegliere una tinta chimica aggressiva. Lawsonia, indigo, katam sono le opzioni da preferire, essendo erbe tintorie naturali che non rovinano i capelli. Ma, se proprio non si può optare per queste ultime, bisogna scegliere brand che producono tinte delicate con un’alta percentuale di elementi naturali.

Infine, in estate al sole i capelli vanno protetti con termoprotettori, prodotti appunto che contrastano i raggi UV e con capelli e foulard. Optare per questi ultimi, quando il sole è cocente e si è in estate, è la giusta opzione per far sì che il sole non danneggi il fusto dei nostri capelli, soprattutto se decolorati. Questi ultimi, infatti, già stressati dai trattamenti schiarenti, possono davvero essere maggiormente vulnerabili al sole.