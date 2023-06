Pamela Camassa incinta? Filippo Bisciglia rompe il silenzio e rivela tutto

Filippo Bisciglia parla di Pamela Camassa e di una possibile maternità: ecco cosa ha rivelato il conduttore di Temptation Island.

Mentre si gode l’esperienza della sua compagna, Pamela Camassa, all’edizione 2023 de L’Isola dei Famosi, Filippo Bisciglia si prepara al grande ritorno in onda con Temptation Island, un programma a cui è molto legato e che già più volte ha condotto.

Questi mesi non sono stati semplici per lui e la mancanza della sua compagna (a cui è legato da tantissimi anni) si è fatta sempre di più sentire, ma Bisciglia non è mai mancato nell’incoraggiare e sostenere la modella e showgirl, che a quanto pare dopo l’Honduras potrebbe anche sperimentare la maternità.

In una recente intervista, il conduttore ha infatti parlato sia della sua compagna sia della possibilità di formare una famiglia, raccogliendo anche alcuni messaggi più volte mandati dalla Camassa da L’Isola dei Famosi. Ecco cosa ha rivelato Bisciglia, la confessione a cuore aperto.

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, presto un bambino per la coppia? L’intervista

Sembra che presto nella famiglia Bisciglia-Camassa possa arrivare la cicogna. In una recente intervista al settimanale DiPiù TV infatti, il conduttore ha rivelato come sia da tempo desideroso di avere un bambino insieme alla Camassa, sua compagna da tantissimi anni. A frenare è stata piuttosto la modella e showgirl, che ora sembra però essere pronta al grande passo.

“L’ho capito vedendola a L’Isola dei Famosi e sentendone ogni giorno sempre più forte la mancanza. Vorrei diventare papà con lei“ spiega il conduttore, prossimo a tornare in onda con Temptation Island, al settimanale. Per tanti anni, la Camassa (come espresso anche in precedenti interviste) non si sentiva all’altezza, ma ora potrebbe essere finalmente pronta al grande passo.

Il reality show presto finirà e, nell’attesa di riabbracciare la sua compagna, Bisciglia ha ricevuto segnali incoraggianti; dopo L’Isola dei Famosi la loro vita di coppia potrebbe prendere una svolta importante e dolcissima, rafforzando ancora di più quell’amore che orami li lega da tantissimi anni. Il primo incontro è avvenuto nel 2008 durante un avvenimento sportivo e, tra i due, è nato subito qualcosa: ad oggi sono una delle coppie più solide e apprezzate del mondo dello spettacolo e, la notizia di una possibile gravidanza, farebbe felici sicuramente tutti.