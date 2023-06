U&D, è finita malissimo tra Isabella e Fabio: pubblico inferocito | Le parole dell’ex dama

Finita la storia d’amore nata a Uomini e Donne fra Isabella e Fabio: la notizia stupisce tutti quanti e lascia senza parole.

Sembrava essere una delle tante favole d’amore scritta sotto gli occhi del pubblico di Uomini e Donne, ma alla fine anche un amore come quello di Isabella e Fabio è finito. Due anni fa, i due erano usciti mano nella mano dal programma, ritornando poi sia per aggiornare sui progetti fatti insieme sia, soprattutto, dopo il loro matrimonio.

La coppia si era trasferita a Dubai, ma a quanto pare le cose sono precipitate col tempo e così, quella che sembrava una favola d’amore pronta ad ispirare tantissime persone “over” e non solo, ha di nuovo bruscamente catapultato i due protagonisti nella vita di tutti i giorni e ad uno stato sentimentale da single.

L’annuncio della rottura totale tra Isabella e Fabio è arrivato sui social e, la notizia, ha davvero sorpreso tutti quanti i fan: sono stati davvero tantissimi i commenti arrivati sotto al post di Instagram per una situazione che non è di certo passata inosservata.

Isabella Ricci e la fine del suo matrimonio: i commenti social

Con un conciso quanto emblematico messaggio sul suo profilo Instagram, Isabella Ricci ha annunciato la fine del suo matrimonio; la separazione è avvenuta proprio in questi giorni e, l’ex-dama, è stata subito travolta da tantissimi commenti di fan e non solo. “Il 6 giugno mi sono separata legalmente. Quando è troppo bello per essere vero…non è vero” si legge nella foto pubblicata da Isabella.

“Mi dispiace un sacco, ho apprezzato la riservatezza e mi auguro che però ora venga conservato il bene che c’è stato perché l’abbiamo visto tutti, senza cadere nel “buttarsi fango” tramite frecciatine. Penso sia la cosa giusta, un abbraccio ❤️” scrive invece nei commenti Lorenzo Pugnaloni, esperto di gossip e tv e spesso autore di anticipazioni riguardanti proprio Uomini e Donne.

Tanti altri i commenti arrivati dai follower, tra chi esprime sostegno alla Ricci e chi invece si mostra sorpreso, anche per le presunte risposte positive ricevute da Fabio precedentemente. Il messaggio dell’ex-dama, comunque, sembra inequivocabile: che nella prossima edizione di Uomini e Donne possa addirittura tornare di nuovo subito nel parterre? Mai dire mai, anche se potrebbe essere ancora presto…di certo, non sarebbe strano vedere un confronto tra i due in studio da Maria De Filippi.