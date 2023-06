Viaggiare low cost con i bambini: con queste dritte le vacanze sono assicurate

Stai prenotando una vacanza con i bambini? Sappi che non è costoso come si pensa. Ecco i trucchi per fare una vacanza low-cost.

Chi ha detto che viaggiare con i bimbi è problematico? Certo, un viaggio con i più piccoli richiede che le esigenze siano rivolte maggiormente a loro, ma può diventare facile abituando già il bimbo a viaggiare nei primi anni di vita. Questo può rendere l’esperienza della vacanza più rilassante per tutti. Un’altra opinione sbagliata è che si pensa che viaggiare con i bambini sia più costoso.

Ovviamente un viaggio in 3 o più persone comporta costi maggiori, ma è possibile informarsi su trucchetti low-cost che possono piacere sia a noi genitori che ai bimbi. I vostri figli saranno contenti di poter visitare un posto nuovo che arricchisce le sue conoscenze. Ecco alcune dritte per una vacanza da sogno con i bambini.

Viaggiare con i bambini, ecco i trucchi per spendere meno

Per un bambino scoprire il mondo è un’esigenza e i viaggi rappresentano un’occasione giusta per far acquisire ai vostri figli un giusto background culturale. Inoltre, il divertimento non dovrebbe mancare per i bambini e le vacanze dovrebbero sempre comprendere un’attività che piace a loro. Sono tante le mete che si possono raggiungere a bassi costi, grazie al risparmio offerto da alcune compagnie aeree o strutture ricettive.

Partendo dall’Italia, ci sono tante mete a costi contenuti. Il segreto è evitare quelle località che presentano costi troppo alti e visitare luoghi meno conosciuti ma ugualmente belli. Escludendo la Sardegna per le località di mare, un suggerimento è una bella vacanza in Emilia Romagna. E’ vero che il mare non è bello come in altre zone, tuttavia, le località balneari sono ricche di divertimento e bella cucina.

Un’altra bella zona è quella della Puglia, che offre bellissime spiagge, oltre alla Calabria e la Sicilia dove le località di mare sono molto belle. Le mete low cost all’estero sono la Croazia, l’Albania, la Grecia e la Slovenia. E’ importante, per spendere meno, valutare anche altri fattori. Il primo è quello della scelta del periodo. Se si opta per una località di mare si può scegliere il periodo di settembre o ottobre. L’autunno, seguito dalla primavera, sono le stagioni adatte per programmare un viaggio e spendere meno. Per le località di montagna, il prezzo sale nella stagione invernale.

Tuttavia, quando si hanno dei bambini che vanno a scuola è difficile programmare le vacanze nel periodo in cui stanno frequentando le lezioni. Dunque, se si ha solo l’estate libera, è importante informarsi sulle compagnie aree low cost (come Ryanair o Easyjet), affidarsi a siti come Booking e Airbnb o prenotare volo+hotel per trovare qualcosa a prezzi più convenienti.

A far salire il costo della vacanza è anche il mangiare. Quando siamo fuori casa siamo quasi obbligati a mangiare fuori e cercare un ristorante o fare colazione in hotel. Quando abbiamo bambini, non solo è più economico, ma è anche più divertente la scelta dello street food o di pic nic all’aperto. I bimbi hanno esigenza di esplorare il mondo e spesso i ristoranti non sono a misura di bambino, perché i più piccoli non sopportano molto mangiare seduti. Loro vi ringrazieranno e pure il portafoglio!