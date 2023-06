Capri in un solo giorno | Cosa visitare sull’isola più bella del golfo di Napoli

Capri è una delle isole più belle al mondo. Considerando le dimensioni è possibile visitarla anche in un solo giorno. Ecco cosa vedere.

Le vacanze si avvicinano. Ormai è giugno e fra poche settimane in molti andranno in ferie. Diverse persone, infatti, non attendono l’arrivo di agosto per concedersi dei giorni di vacanza, ma preferiscono il mese di luglio. Allontanarsi per alcuni giorni dalla propria città e dagli impegni è un vero toccasana per il corpo e la mente. L’Italia, del resto, è uno dei Paesi più belli al mondo, e non mancano certo destinazioni da visitare almeno una volta.

C’è a chi piace e a chi no, ma il mare resta sempre una delle mete più affascinanti. Il Belpaese è pieno di localicità marittime tutte da scoprire. Sicilia, Sardegna, Puglia, Calabria sono solo alcune delle regioni italiane in cui poter godere del mare più bello. Anche la Campania è una terra ricca di bellezze naturali. Non solo mare, ma anche siti archeologici e poli museali, in cui scoprire la magnificenza delle antiche popolazioni.

Capri, perla del golfo di Napoli, è un’isola magica. Un vero gioiellino che ha incantato intere generazioni di attori e star internazionali. Nessuno riesce a resistere al fascino dell’isola campana, e tutti vorrebbero visitarla almeno una volta nella vita. Tuttavia trattandosi di una delle mete preferite dai vip, i prezzi non sono certi accessibili. Un’ ottima soluzione potrebbe essere quella di visitare Capri in un solo giorno.

Capri: alla scoperta dell’isola in un solo giorno

Un vero sogno ad occhi aperti: l’isola di Capri non ha eguali. Un luogo incanto, ricco di vegetazione e panorami suggestivi. Concedersi qualche giorno di vacanza sull’isola è il desiderio di molte persone. Tuttavia Capri non è certo conosciuta per essere un luogo economico. Gli alloggi risultano essere piuttosto costosi. Del resto sono presenti molti hotel lussuosi, un sogno per pochi e non certo accessibili a tutti. Per visitare Capri, però, può bastare anche solo un giorno. Certo sarebbe consigliabile restare più giorni anche e soprattutto per ammirarla di sera, ma in ogni evenienza anche una sola giornata può bastare.

Per scoprire le bellezze dell’isola più amata al mondo occorre semplicemente essere organizzati. Una buona opzione potrebbe essere quella di alloggiare a Napoli, per poi prendere il traghetto per spostarsi a Capri. nel vostro tour dell’isola non potrete non annoverare alcune tappe fondamentali. I Giardino di Augusto sono una di queste. Un magico giardino, caratterizzato da tante terrazze colorate. Il costo di ingresso è solo di 1 euro, e da qui potrete ammirare i Faraglioni di Capri, l’immagine più importante e significativa del posto. Inoltre dai Giardini di Augusto è possibile visionare anche la particolare Via Krupp, una particolare strada con tante curve molto strette.

Da non dimenticare Villa Jovis. Si tratta della villa principale dell’imperatore Tiberio, che amava molto l’isola. Villa San Michele, situata ad Anacapri, era la casa-museo di Axel Munthe, un medico svedese che fisse diversi anni a Capri. Una struttura molto estesa e davvero suggestiva.